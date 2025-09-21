Пробки на 16-й станции Фонтана - идея со шлагбаумом

В Одессе на 16-й станции Фонтана перекроют дорогу шлагбаумом
На 16-й станции Большого Фонтана снова заговорили о транспортном коллапсе. В летний сезон Золотой Берег превращается в ловушку из машин, где ни проехать, ни припарковаться. Чиновники и депутаты приехали на место и выдвинули неожиданную идею — перекрывать дорогу шлагбаумом в выходные.
Об этом в своих соцсетях рассказала депутат одесского городского совета Анастасия Большедворова.
Кто знает, какая жесть происходит с парковкой на 16-й фонтана, тот одессит) Сегодня провели совещание здесь, примеряли предложенную идею от @spilnameta. Речь о том, чтобы сделать здесь одностороннее движение. Спасибо за инициативу🙌 Но на месте мы такие трешаки нашли. То вплотную к дороге газовые трубы. То наглешьбудівництва, которые украли часть проезда. По-одесски, красиво. Как вам в целом парковаться в Одессе? Где болит больше всего ? #бодепутат #одесса #украина #дорога #фонтан #україна🇺🇦♬ оригинальный звук - Анастасия Большедворова
Проезд на пляж "Золотой Берег"
Каждое лето район Золотого Берега становится испытанием для водителей и пешеходов. Машины паркуются где только можно, обочины забиты, а дорога превращается в настоящую горную тропу. Решить проблему парковки с помощью одностороннего движения, по словам депутата, предложила одна из общественных организаций.
"Одна из общественных организаций предложила решение, как это вроде бы можно исправить. Идею сделать здесь односторонний заезд и выезд. Совсем по другим улицам. Но вот мы собрались здесь и понимаем, что, в принципе, это не сильно спасет ситуацию", — отметила Анастасия Большедворова.
Проблему проезда хотят решить шлагбаумом
Отдельная тема, по ее словам, хаотичная застройка. Новые дома вплотную подходят к дороге, балконы свисают почти над газовыми трубами. Наконец одна из идей, которая прозвучала — поставить шлагбаум.
"Какая здесь идея? Поставить шлагбаум, перекрыть дорогу на пятницу, субботу, воскресенье и сделать здесь на 16 Фонтана пешеходную зону", — добавила депутат.
Напомним, депутат заявила, что бюрократия в Одессе не позволяет решать проблемы Дерибасовской. Также мы писали, что в Одесском горсовете разгорелся скандал из-за объекта недвижимости на Балковской.
