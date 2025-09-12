Видео
Бюрократия в Одессе не позволяет решить проблемы Дерибасовской

Бюрократия в Одессе не позволяет решить проблемы Дерибасовской

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 10:21
На Дерибасовской антисанитария из-за животных
Люди гуляют на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Главная улица Одессы больше напоминает цирк. Количество животных, с которыми предлагают навязчиво сфотографироваться, становится с каждым годом больше, при этом соответствующие службы на это никак не реагируют.

Об этом в своих соцсетях рассказала депутат одесского городского совета Анастасия Большедворова.

Реклама
Читайте также:

Бизнес на животных

На главной улице Одессы, Дерибасовской, уже давно стоят предприниматели с животными для платных фото. Прохожим предлагают сфотографироваться с кроликами, различными видами птиц и другими животными. Анастасия Большедворова заявила, что это создает антисанитарию в центре города. По ее словам, животных содержат в ненадлежащих условиях и не убирают после них. Она неоднократно делала официальные обращения в различные структуры, однако никакого результата это не дало.

В управлении защиты прав потребителей заявили, что это может быть стихийная торговля, но нарушений не зафиксировали. В департаменте экологии объяснили, что занимаются только дикими животными, а кролики и птицы к этой категории не относятся. В итоге ни одна инстанция не взяла проблему на себя.

"Один переводит на другого. Далее меня направили в полицию, но я что-то уверена, и они ничего не сделают. Как по мне, полномасштабная война — это еще не повод забивать на город. Тем более привезти в порядок центральную улицу не стоит миллионов долларов", — подытожила депутат.

Напомним, мы сообщали, что активисты обратились в полицию из-за состояния енота в биопарке Одессы. Также мы писали, что дикие кони в Одесской области дали потомство.

Автор:
Долженко Екатерина
Автор:
Долженко Екатерина
