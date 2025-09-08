UAnimals подает заявление в полицию из-за травмированной самку енота в биопарке Одессы

В сети завирусилось видео из "Биопарка Одесса", на котором показали самку енота, у которой отказали задние лапы. Несмотря на травму, животное продолжали показывать людям. Зоозащитники возмущены условиями содержания и готовят заявление в полицию и государственные органы.

Об этом сообщили зоозащитники UAnimals.

Травмированное животное

В Одессе посетители контактного зоопарка "Биопарк" сняли видео с енотом, который не мог нормально передвигаться. Животное все еще находилось в вольере, где "развлекало" гостей заведения. Зооволонтеры пытались связаться с администрацией, но звонки игнорировали. Только после огласки в соцсетях "Биопарк" заявил, что животное осмотрел ветеринар. По их словам, самка енота получила травму во время драки с другими енотами, и это якобы "естественная ситуация".

Однако защитники животных отмечают: в неволе ответственность лежит на владельцах заведения, которые должны были предотвращать риски и не выставлять травмированное животное на осмотр. Они также сообщают о плохом состоянии других животных и ограждении в вольере, которое может бить током.

Заява в полицию

Юристки UAnimals уже готовят заявление в полицию и обращение в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Государственную экологическую инспекцию. Они требуют проверить наличие документов на животных и условия их содержания. В случае нарушений возможны штрафы до 850 гривен и конфискация всех подопечных заведения.