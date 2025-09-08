Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Скандал с Одесским биопарком – зооактивисты обратились в полицию

Скандал с Одесским биопарком – зооактивисты обратились в полицию

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 12:52
UAnimals подает заявление в полицию из-за травмированной самку енота в биопарке Одессы
Травмированная енотка из биопарка. Фото: UAnimals

В сети завирусилось видео из "Биопарка Одесса", на котором показали самку енота, у которой отказали задние лапы. Несмотря на травму, животное продолжали показывать людям. Зоозащитники возмущены условиями содержания и готовят заявление в полицию и государственные органы.

Об этом сообщили зоозащитники UAnimals.

Реклама
Читайте также:

Травмированное животное

В Одессе посетители контактного зоопарка "Биопарк" сняли видео с енотом, который не мог нормально передвигаться. Животное все еще находилось в вольере, где "развлекало" гостей заведения. Зооволонтеры пытались связаться с администрацией, но звонки игнорировали. Только после огласки в соцсетях "Биопарк" заявил, что животное осмотрел ветеринар. По их словам, самка енота получила травму во время драки с другими енотами, и это якобы "естественная ситуация".

Однако защитники животных отмечают: в неволе ответственность лежит на владельцах заведения, которые должны были предотвращать риски и не выставлять травмированное животное на осмотр. Они также сообщают о плохом состоянии других животных и ограждении в вольере, которое может бить током.

Заява в полицию

Юристки UAnimals уже готовят заявление в полицию и обращение в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Государственную экологическую инспекцию. Они требуют проверить наличие документов на животных и условия их содержания. В случае нарушений возможны штрафы до 850 гривен и конфискация всех подопечных заведения.

Напомним, мы писали, что в заповеднике в Одесской области дикие лошади дали потомство. Также мы сообщали, что в Укрзализныце обновили правила перевозки животных.

Одесса зоозащитники животные Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации