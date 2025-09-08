UAnimals подає заяву до поліції через травмовану єноткуу у біопарку Одеси

У мережі завірусилося відео з "Біопарку Одеса", на якому показали єнотку у якої відмовили задні лапи. Попри травму, тварину продовжували показувати людям. Зоозахисники обурені умовами утримання та готують заяву до поліції й державних органів.

Про це повідомили зоозахисники UAnimals.

Травмована тварина

В Одесі відвідувачі контактного зоопарку "Біопарк" зняли відео з єноткою, яка не могла нормально пересуватися. Тварина все ще перебувала у вольєрі, де "розважала" гостей закладу. Зооволонтери намагалися зв’язатися з адміністрацією, але дзвінки ігнорували. Лише після розголосу в соцмережах "Біопарк" заявив, що тварину оглянув ветеринар. За їхніми словами, єнотка отримала травму під час бійки з іншими єнотами, і це нібито "природна ситуація".

Однак захисники тварин наголошують: у неволі відповідальність лежить на власниках закладу, які мали запобігати ризикам і не виставляти травмовану тварину на огляд. Вони також повідомляють про поганий стан інших тварин та огорожу у вольєрі, яка може бити струмом.

Заява до поліції

Юристки UAnimals вже готують заяву до поліції та звернення до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства й Державної екологічної інспекції. Вони вимагають перевірити наявність документів на тварин і умови їх утримання. У разі порушень можливі штрафи до 850 гривень та конфіскація всіх підопічних закладу.