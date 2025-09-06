Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса У заповіднику на Одещині дикі коні дали потомство

У заповіднику на Одещині дикі коні дали потомство

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 16:15
Дикі коні на Одещині дали потомство
Дикі коні у заповіднику на Одещині. Фото: Rewilding Ukraine

У Дунайському біосферному заповіднику на Одещині зафіксували поповнення серед диких коней. Цьогоріч вони дали багато лошат, а це важливий результат для програми відновлення дикої природи регіону.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook громадська організація Rewilding Ukraine.

Реклама
Читайте також:
У заповіднику на Одещині дикі коні привели потомство - фото 1
Допис організації. Фото: скриншот з Facebook

Дикі коні в дельті Дунаю

За словами екологів, дикі тарпановидні коні чудово почуваються у зовнішній дельті Дунаю. Їхнє розмноження — найкраще підтвердження того, що експеримент із поверненням цих тварин у природу виявився вдалим.

Важливість коней для екосистеми складно переоцінити: вони підтримують мозаїчну структуру ландшафту, допомагають відновлювати луки та створюють умови для життя інших видів. Крім того, виїдаючи зайву рослинність, коні знижують ризик пожеж.

Екологи наголошують, що такі результати — частина масштабних зусиль із ревайлдингу, спрямованих на відновлення природної рівноваги у дельті Дунаю та гармонійне співіснування людини з природою.

Нагадаємо, на півдні Одещини відбувся новий етап випуску європейських хом’яків у дику природу. Також ми писали, що у Тарутинському степу, що на Одещині, екологи натрапили на новонароджену лань, що нерухомо лежала серед трави

Одеса тварини природа Одеська область Дунай Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації