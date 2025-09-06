Дикі коні на Одещині дали потомство

Дикі коні у заповіднику на Одещині. Фото: Rewilding Ukraine

У Дунайському біосферному заповіднику на Одещині зафіксували поповнення серед диких коней. Цьогоріч вони дали багато лошат, а це важливий результат для програми відновлення дикої природи регіону.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook громадська організація Rewilding Ukraine.

Реклама

Читайте також:

Допис організації. Фото: скриншот з Facebook

Дикі коні в дельті Дунаю

За словами екологів, дикі тарпановидні коні чудово почуваються у зовнішній дельті Дунаю. Їхнє розмноження — найкраще підтвердження того, що експеримент із поверненням цих тварин у природу виявився вдалим.

Важливість коней для екосистеми складно переоцінити: вони підтримують мозаїчну структуру ландшафту, допомагають відновлювати луки та створюють умови для життя інших видів. Крім того, виїдаючи зайву рослинність, коні знижують ризик пожеж.

Екологи наголошують, що такі результати — частина масштабних зусиль із ревайлдингу, спрямованих на відновлення природної рівноваги у дельті Дунаю та гармонійне співіснування людини з природою.

Нагадаємо, на півдні Одещини відбувся новий етап випуску європейських хом’яків у дику природу. Також ми писали, що у Тарутинському степу, що на Одещині, екологи натрапили на новонароджену лань, що нерухомо лежала серед трави.