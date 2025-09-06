Дикие лошади в Одесской области дали потомство

В заповеднике на Одесчине дикие лошади привели потомство
В Дунайском биосферном заповеднике в Одесской области зафиксировали пополнение среди диких лошадей. В этом году они дали много жеребят, а это важный результат для программы восстановления дикой природы региона.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook общественная организация Rewilding Ukraine.
Дикие лошади в дельте Дуная
По словам экологов, дикие тарпановидные лошади прекрасно чувствуют себя во внешней дельте Дуная. Их размножение — лучшее подтверждение того, что эксперимент с возвращением этих животных в природу оказался удачным.
Важность лошадей для экосистемы сложно переоценить: они поддерживают мозаичную структуру ландшафта, помогают восстанавливать луга и создают условия для жизни других видов. Кроме того, выедая лишнюю растительность, лошади снижают риск пожаров.
Экологи отмечают, что такие результаты — часть масштабных усилий по ревайлдингу, направленных на восстановление природного равновесия в дельте Дуная и гармоничное сосуществование человека с природой.
