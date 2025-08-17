Видео
Главная Одесса В степях Одесчины стало больше хомячков — причина

В степях Одесчины стало больше хомячков — причина

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 13:31
Спасение европейских хомяков в Одесской области
В Одесской области выпустили хомячков. Фото: Rewilding Ukraine

На юге Одесской области состоялся новый этап выпуска европейских хомяков в дикую природу. Еще более сотни животных уже получили шанс на новую жизнь.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook общественная организация Rewilding Ukraine.

Читайте также:
В степах Одещини побільшало хом'ячків — причина - фото 1
Экологи выпускают хомячков в степь. Фото: Rewilding Ukraine

Хомяки в степях в Одесской области

Экологи говорят, что в Тарутинской степи состоялся очередной выпуск ста животных в естественную среду. До этого за ними ухаживали в Центре спасения хомяков, где следили за здоровьем и адаптацией.

Специалисты уверены, что это только начало восстановления популяции, и в будущем эти животные снова станут привычными для украинских пейзажей.

Отметим, европейский хомяк, который еще несколько десятилетий назад был привычным для украинских степей, сегодня оказался на грани исчезновения.

В степах Одещини побільшало хом'ячків — причина - фото 2
Хомяк, который поселился в Тарутинских степях. Фото: Rewilding Ukraine

Что известно о хомяке

Эти грызуны распространены в луго- и лесостепях, а также в разнотравных степях Евразии. Это самый крупный представитель подсемейства хомяков. Длина тела у взрослых самцов составляет 27-34 см, хвоста — 3-8 см, а масса тела — в среднем 700 г. Хвост толстый в основании, быстро истончается к концу, покрыт короткими и жесткими волосами. Морда умеренной длины. Ушные раковины довольно короткие, покрытые тонкими, темными волосами. Кисть и стопа широкие, а на пальцах хорошо развиты когти. Окраска хомяков в пределах ареала светлеет с севера на юг, размеры тела растут с запада на восток и с севера на юг.

В степах Одещини побільшало хом'ячків — причина - фото 3
Хомяк в клетке ждет выпуска в степь. Фото: Rewilding Ukraine

Напомним, в Одесской области озеро Китай, которое обеспечивает орошение более 12 тысяч гектаров земли, стремительно мелеет. Также мы писали о состоянии Куяльницкого лимана.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
