В степах Одещини побільшало хом'ячків — причина

В степах Одещини побільшало хом'ячків — причина

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 13:31
Порятунок європейських хом’яків на Одещині
На Одещині випустили хом'ячків. Фото: Rewilding Ukraine

На півдні Одещини відбувся новий етап випуску європейських хом’яків у дику природу. Ще понад сотня тваринок уже отримала шанс на нове життя.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook громадська організація Rewilding Ukraine.

В степах Одещини побільшало хом'ячків — причина - фото 1
Екологи випускають хом'ячків у степ. Фото: Rewilding Ukraine

Хом'яки в степах на Одещині

Екологи кажуть, що  у Тарутинському степу відбувся черговий випуск ста тваринок у природне середовище. До цього їх доглядали у Центрі порятунку хом’яків, де стежили за здоров’ям та адаптацією. 

Фахівці впевнені, що це лише початок відновлення популяції і в майбутньому ці тваринки знову стануть звичними для українських пейзажів.

Зазначимо, європейський хом’як, який ще кілька десятиліть тому був звичним для українських степів, сьогодні опинився на межі зникнення. 

В степах Одещини побільшало хом'ячків — причина - фото 2
Хом'як, який оселився в Тарутинських степах. Фото: Rewilding Ukraine

Що відомо про хом’яка 

Ці гризуни розповсюджені у луго- та лісостепах, а також у різнотравних степах Євразії. Це найбільший представник підродини хом'яків. Довжина тіла у дорослих самців становить 27-34 см, хвоста — 3-8 см, а маса тіла — в середньому 700 г. Хвіст товстий в основі, швидко витончується до кінця, вкритий коротким і жорстким волоссям. Морда помірної довжини. Вушні раковини досить короткі, вкриті тонким, темним волоссям. Кисть та стопа широкі, а на пальцях добре розвинені пазурі. Забарвлення хом'яків в межах ареалу світлішає з півночі на південь, розміри тіла зростають із заходу на схід і з півночі на південь.

В степах Одещини побільшало хом'ячків — причина - фото 3
Хом'як у клітці чекає на випуск у степ. Фото: Rewilding Ukraine

Нагадаємо, в Одеській області озеро Китай, яке забезпечує зрошення понад 12 тисяч гектарів землі, стрімко міліє. Також ми писали про стан Куяльницького лиману.

Одеса тварини природа Одеська область синоптик Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
