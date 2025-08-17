Порятунок європейських хом’яків на Одещині

В степах Одещини побільшало хом'ячків — причина
На півдні Одещини відбувся новий етап випуску європейських хом’яків у дику природу. Ще понад сотня тваринок уже отримала шанс на нове життя.
Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook громадська організація Rewilding Ukraine.
Хом'яки в степах на Одещині
Екологи кажуть, що у Тарутинському степу відбувся черговий випуск ста тваринок у природне середовище. До цього їх доглядали у Центрі порятунку хом’яків, де стежили за здоров’ям та адаптацією.
Фахівці впевнені, що це лише початок відновлення популяції і в майбутньому ці тваринки знову стануть звичними для українських пейзажів.
Зазначимо, європейський хом’як, який ще кілька десятиліть тому був звичним для українських степів, сьогодні опинився на межі зникнення.
Що відомо про хом’яка
Ці гризуни розповсюджені у луго- та лісостепах, а також у різнотравних степах Євразії. Це найбільший представник підродини хом'яків. Довжина тіла у дорослих самців становить 27-34 см, хвоста — 3-8 см, а маса тіла — в середньому 700 г. Хвіст товстий в основі, швидко витончується до кінця, вкритий коротким і жорстким волоссям. Морда помірної довжини. Вушні раковини досить короткі, вкриті тонким, темним волоссям. Кисть та стопа широкі, а на пальцях добре розвинені пазурі. Забарвлення хом'яків в межах ареалу світлішає з півночі на південь, розміри тіла зростають із заходу на схід і з півночі на південь.
Нагадаємо, в Одеській області озеро Китай, яке забезпечує зрошення понад 12 тисяч гектарів землі, стрімко міліє. Також ми писали про стан Куяльницького лиману.
Читайте Новини.LIVE!