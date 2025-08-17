Порятунок європейських хом’яків на Одещині

На Одещині випустили хом'ячків. Фото: Rewilding Ukraine

На півдні Одещини відбувся новий етап випуску європейських хом’яків у дику природу. Ще понад сотня тваринок уже отримала шанс на нове життя.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook громадська організація Rewilding Ukraine.

Екологи випускають хом'ячків у степ. Фото: Rewilding Ukraine

Хом'яки в степах на Одещині

Екологи кажуть, що у Тарутинському степу відбувся черговий випуск ста тваринок у природне середовище. До цього їх доглядали у Центрі порятунку хом’яків, де стежили за здоров’ям та адаптацією.

Фахівці впевнені, що це лише початок відновлення популяції і в майбутньому ці тваринки знову стануть звичними для українських пейзажів.

Зазначимо, європейський хом’як, який ще кілька десятиліть тому був звичним для українських степів, сьогодні опинився на межі зникнення.

Хом'як, який оселився в Тарутинських степах. Фото: Rewilding Ukraine

Що відомо про хом’яка

Ці гризуни розповсюджені у луго- та лісостепах, а також у різнотравних степах Євразії. Це найбільший представник підродини хом'яків. Довжина тіла у дорослих самців становить 27-34 см, хвоста — 3-8 см, а маса тіла — в середньому 700 г. Хвіст товстий в основі, швидко витончується до кінця, вкритий коротким і жорстким волоссям. Морда помірної довжини. Вушні раковини досить короткі, вкриті тонким, темним волоссям. Кисть та стопа широкі, а на пальцях добре розвинені пазурі. Забарвлення хом'яків в межах ареалу світлішає з півночі на південь, розміри тіла зростають із заходу на схід і з півночі на південь.

Хом'як у клітці чекає на випуск у степ. Фото: Rewilding Ukraine

Нагадаємо, в Одеській області озеро Китай, яке забезпечує зрошення понад 12 тисяч гектарів землі, стрімко міліє.