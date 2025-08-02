Куланы родились в дикой природе Тарутинской степи

В степи на Одесчине беби-бум у диких куланов — подробности
На юге Одесской области настоящий беби-бум. В дикой природе появились маленькие куланы. Эти животные еще недавно были на грани исчезновения, но теперь свободно бегают по украинской степи.
Об этом сообщили в общественной организации Rewilding Ukraine.
Куланы в Одесской области
Экологи рассказали, что там родились пятеро куланов — диких родственников лошадей, которые когда-то давно исчезли с нашей земли. Сегодня они вернулись и даже дают потомство впервые в дикой природе Украины.
Специалисты говорят, что появление малышей не просто радость, а доказательство того, что куланы адаптировались к степи и чувствуют себя здесь безопасно.
"Мы гордимся, что смогли вернуть куланов в Тарутинскую степь — один из крупнейших участков дикой степи, сохранившейся в Европе", — написали в организации.
Но чтобы этот успех не остался случайным, активисты призывают предоставить Тарутинской степи статус национального парка "Буджакские степи". Это поможет защитить куланов, редких птиц и растения, растущие только здесь.
Напомним, в дельте Дуная экологи выпустили пять филинов. Также мы писали, что в Тарутинскую степь выпустили 20 ланей европейских и 5 оленей благородных.
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