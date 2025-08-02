Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В степи на Одесчине беби-бум у диких куланов — подробности

В степи на Одесчине беби-бум у диких куланов — подробности

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 13:56
Куланы родились в дикой природе Тарутинской степи
Дикие куланы в степи в Одесской области. Фото: Rewilding Ukraine

На юге Одесской области настоящий беби-бум. В дикой природе появились маленькие куланы. Эти животные еще недавно были на грани исчезновения, но теперь свободно бегают по украинской степи.

Об этом сообщили в общественной организации Rewilding Ukraine.

Реклама
Читайте также:
В степу на Одещині бейбі-бум у диких куланів — подробиці - фото 1
Сообщение экологов. Фото: скриншот из Facebook

Куланы в Одесской области

Экологи рассказали, что там родились пятеро куланов — диких родственников лошадей, которые когда-то давно исчезли с нашей земли. Сегодня они вернулись и даже дают потомство впервые в дикой природе Украины.

Специалисты говорят, что появление малышей не просто радость, а доказательство того, что куланы адаптировались к степи и чувствуют себя здесь безопасно.

"Мы гордимся, что смогли вернуть куланов в Тарутинскую степь — один из крупнейших участков дикой степи, сохранившейся в Европе", — написали в организации.

Но чтобы этот успех не остался случайным, активисты призывают предоставить Тарутинской степи статус национального парка "Буджакские степи". Это поможет защитить куланов, редких птиц и растения, растущие только здесь.

Напомним, в дельте Дуная экологи выпустили пять филинов. Также мы писали, что в Тарутинскую степь выпустили 20 ланей европейских и 5 оленей благородных.

Одесса природа Одесская область Новости Одессы экология дикие животные
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации