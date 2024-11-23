У Тарутинському степу оселилися лані та олені

Лані та олені повертаються в степи Одещини — деталі
Унікальна подія на Одещині: в Тарутинський степ випустили 20 ланей європейських та 5 оленів благородних. Такий захід має на меті відновлення природної рівноваги степів.
Про це повідомили у громадській організації Rewilding Ukraine.
Лані та олені в Тарутинських степах
За словами активістів, лані та олені прибули з півночі України і наразі знаходяться в адаптаційному вольєрі. Вони поступово звикають до нових умов, готуючись до подальшого випуску у дику природу. У кінці осені 2025 року планується повне інтегрування тварин у степову екосистему.
Яка роль тварин в степах
Ці тварини виконуватимуть важливу екологічну роль. Їхній випас допоможе запобігти заростанню степу чагарниками, зменшить ризик пожеж і створить сприятливі умови для розвитку флори та фауни.
Як почуваються тварини
Тварини почуваються добре, і в найближчі місяці розпочнеться сезон розмноження, що додасть популяції стабільності. Проєкт відновлення Тарутинського степу є важливим кроком до збереження природної спадщини України.
Нагадаємо, на Одещині у дельті Дунаю оселились пугачі. Також ми повідомляли, що у Тарутинському степу поселили 18 степових бабаків. Це вже друга група звіряток, яку успішно випустили у степ.
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