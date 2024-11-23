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Лані та олені повертаються в степи Одещини — деталі

23 листопада 2024 13:31
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
У Тарутинському степу оселилися лані та олені
Випуск оленя в степ. Фото: Rewilding Ukraine
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Унікальна подія на Одещині: в Тарутинський степ випустили 20 ланей європейських та 5 оленів благородних. Такий захід має на меті відновлення природної рівноваги степів.

Про це повідомили у громадській організації Rewilding Ukraine.

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Допис організації. Фото: скриншот

Лані та олені в Тарутинських степах

За словами активістів, лані та олені прибули з півночі України і наразі знаходяться в адаптаційному вольєрі. Вони поступово звикають до нових умов, готуючись до подальшого випуску у дику природу. У кінці осені 2025 року планується повне інтегрування тварин у степову екосистему.

Лані та олені повертаються в степи на Одещині - фото 2
Випуск тварин у вольєр. Фото: Rewilding Ukraine

Яка роль тварин в степах

Ці тварини виконуватимуть важливу екологічну роль. Їхній випас допоможе запобігти заростанню степу чагарниками, зменшить ризик пожеж і створить сприятливі умови для розвитку флори та фауни.

Лані та олені повертаються в степи на Одещині - фото 3
Олені в степу. Фото: Rewilding Ukraine

Як почуваються тварини

Тварини почуваються добре, і в найближчі місяці розпочнеться сезон розмноження, що додасть популяції стабільності. Проєкт відновлення Тарутинського степу є важливим кроком до збереження природної спадщини України.

Лані та олені повертаються в степи на Одещині - фото 4
Лані в Тарутинському степу. Фото: Rewilding Ukraine

Нагадаємо, на Одещині у дельті Дунаю оселились пугачі. Також ми повідомляли, що у Тарутинському степу поселили 18 степових бабаків. Це вже друга група звіряток, яку успішно випустили у степ.

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