У дельті Дунаю випустили п'ять пугачів для відновлення популяції

Пугач у дельті Дунаю. Фото: Rewilding Ukraine

У дельті Дунаю екологи випустили п'ять пугачів. Це зроблено в рамках програми відновлення місцевої популяції та покращення екосистеми регіону.

Про це повідомили у громадській організації Rewilding Ukraine.

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Пугачі в дельті Дунаю

За інформацією організації, це найбільший випуск хижих птахів з моменту початку програми. Всього в рамках проєкту вже випущено п’ятнадцять птахів, і в майбутньому плануються подальші випуски.

Моніторинг руху птахів

Команда фахівців продовжуватиме моніторинг руху та поведінки частини пугачів за допомогою GPS-передавачів. Це допоможе зібрати цінні дані про адаптацію птахів у природних умовах і оцінити загальний стан екосистеми дельти.

"Цей випуск має ключове значення для відновлення життєздатної популяції пугачів у регіоні та покращення стану екосистеми. Птахи є важливими хижаками, які підтримують природний баланс", — зазначили в Rewilding Ukraine.

Нагадаємо, у Тарутинський степ на Одещині випустили нову групу бабаків. Також кучеряві пелікани прилетіли на Одещину і зупинились на Тузлівських лиманах.