В дельте Дуная выпустили пять филин для восстановления популяции

На Одесчине в дельте Дуная поселились филины — детали
В дельте Дуная экологи выпустили пять филинов. Это сделано в рамках программы по восстановлению местной популяции и улучшению экосистемы региона.
Об этом сообщили в общественной организации Rewilding Ukraine.
Пугачи в дельте Дуная
По информации организации, это самый большой выпуск хищных птиц с момента начала программы. Всего в рамках проекта уже выпущено пятнадцать птиц и в будущем планируются дальнейшие выпуски.
Мониторинг движения птиц
Команда специалистов будет продолжать мониторинг движения и поведения части филин с помощью GPS-передатчиков. Это поможет собрать ценные данные по адаптации птиц в естественных условиях и оценить общее состояние экосистемы дельты.
"Этот выпуск имеет ключевое значение для восстановления жизнеспособной популяции филин в регионе и улучшения состояния экосистемы. Птицы являются важными хищниками, поддерживающими естественный баланс", — отметили в Rewilding Ukraine.
Напомним, в Тарутинскую степь на Одесчине выпустили новую группу сурков. Также кудрявые пеликаны прилетели в Одесскую область и остановились на Тузловских лиманах.
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