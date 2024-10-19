Транзитний нічліг птахів на Тузлівських лиманах

Кучеряві пелікани прилетіли на Одещину — фото
Національний природний парк "Тузлівські лимани" став тимчасовим притулком для тисяч птахів, що вирушають у свої далекі подорожі на південь. Цього разу сюди на тимчасовий нічліг прилетіли кучеряві пелікани.
Про це у суботу, 19 жовтня, повідомив науковий співробітник національного парку "Тузлівські лимани", біолог Іван Русєв.
Пелікани на Тузлівських лиманах
"Коли сонце заходить за обрій, небо над Тузлівськими лиманами оживає. Зграї птахів різних видів з'являються з усіх боків, шукаючи безпечні місця для нічного відпочинку. Одні зупиняються на островах, інші — на деревних насадженнях або в акваторіях", — пише еколог.
За його словами цієї ночі неподалік прорви між Тузлівськими лиманами й Чорним морем знайшли собі нічліг 50 кучерявих пеліканів.
Інші птахи на лиманах
Окрім цього, на лимані Хаджидер і в гирлі річки Алкалія сіли на воду сірі журавлі, яких чули та бачили місцеві мешканці. Вчора в прибережній зоні харчувалися сотні куликів, а на лимані Алібей відпочивали тисячі галагазів та інших видів качок.
"Ранком ці пернаті гості знову злетіли, розлетівшись територією національного парку, щоб накопичити енергію для продовження своєї подорожі на Південь", — написав Іван Русєв.
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