Транзитный ночлег птиц на Тузловских лиманах

Пеликаны над тузловскими лиманами. Фото: Facebook/Иван Русев

Национальный природный парк "Тузловские лиманы" стал временным убежищем для тысяч птиц, отправляющихся в свои дальние путешествия на юг. В этот раз сюда на временный ночлег прилетели кудрявые пеликаны.

Об этом в субботу, 19 октября, сообщил научный сотрудник национального парка "Тузловские лиманы", биолог Иван Русев.

Читайте также:

Птицы над лиманами. Фото: Facebook/Иван Русев

Пеликаны на Тузловских лиманах

"Когда солнце заходит за горизонт, небо над Тузловскими лиманами оживает. Стаи птиц разных видов появляются со всех сторон, ища безопасные места для ночного отдыха. Одни останавливаются на островах, другие - на деревянных насаждениях или в акваториях", — пишет эколог.

По его словам, этой ночью неподалеку от пропасти между Тузловскими лиманами и Черным морем нашли себе ночлег 50 кудрявых пеликанов.

Птицы в небе. Фото: Facebook/Иван Русев

Другие птицы на лиманах

Кроме того, на лимане Хаджидер и в устье реки Алкалия сели на воду серые журавли, которых слышали и видели местные жители. Вчера в прибрежной зоне питались сотни куликов, а на лимане Алибей отдыхали тысячи галагазов и других видов уток.

"Утром эти пернатые гости снова взлетели, разлетевшись по территории национального парка, чтобы накопить энергию для продолжения своего путешествия на Юг", — написал Иван Русев.

Журавли улетели в поисках пищи. Фото: Facebook/Иван Русев

Напомним, украинские ученые сообщили о возвращении пингвинов на один из антарктических островов. Также мы писали, что война РФ против Украины уносит жизни не только людей, но и морских жителей.