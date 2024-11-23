В Тарутинской степи поселились поля и олени

Выпуск оленя в степь. Фото: Rewilding Ukraine

Уникальное событие в Одесской области: в Тарутинскую степь выпустили 20 ланей европейских и 5 благородных оленей. Такая мера имеет целью восстановление естественного равновесия степей.

Об этом сообщили в общественной организации Rewilding Ukraine.

Читайте также:

Сообщение организации. Фото: скриншот

Лани и олени в Тарутинских степях

По словам активистов, поля и олени прибыли с севера Украины и находятся в адаптационном вольере. Они постепенно привыкают к новым условиям, готовясь к дальнейшему выпуску дикой природы. В конце осени 2025 г. планируется полное интегрирование животных в степную экосистему.

Выпуск животных в вольер. Фото: Rewilding Ukraine

Какая роль животных в степях

Эти животные будут выполнять важную экологическую роль. Их выпас поможет предотвратить зарастание степи кустарниками, уменьшит риск пожаров и создаст благоприятные условия для развития флоры и фауны.

Олени в степи. Фото: Rewilding Ukraine

Как чувствуют себя животные

Животные чувствуют себя хорошо, и в ближайшие месяцы начнется сезон размножения, что придаст популяции стабильность. Проект восстановления Тарутинской степи является важным шагом к сохранению природного наследия Украины.

Лани в Тарутинской степи. Фото: Rewilding Украина

Напомним, на Одесчине в дельте Дуная поселились филина. Также мы сообщали, что в Тарутинской степи поселили 18 степных сурков. Это уже вторая группа зверушек, которую успешно выпустили в степь.