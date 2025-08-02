Кулани народились у дикій природі Тарутинського степу

В степу на Одещині бебі-бум у диких куланів — подробиці
На півдні Одещини справжній бебі-бум. У дикій природі з’явилися маленькі кулани. Ці тварини ще недавно були на межі зникнення, але тепер вільно бігають українським степом.
Про це повідомили у громадській організації Rewilding Ukraine.
Кулани на Одещині
Екологи розповіли, що там народилися п’ятеро куланів — диких родичів коней, які колись давно зникли з нашої землі. Сьогодні вони повернулися і навіть дають потомство вперше в дикій природі України.
Фахівці кажуть, що поява малюків не просто радість, а доказ того, що кулани адаптувалися до степу й почуваються тут безпечно.
"Ми пишаємося, що змогли повернути куланів до Тарутинського степу — одного з найбільших ділянок дикого степу, що збереглася в Європі", — написали в організації.
Але щоб цей успіх не залишився випадковим, активісти закликають надати Тарутинському степу статус національного парку "Буджацькі степи". Це допоможе захистити куланів, рідкісних птахів і рослини, що ростуть тільки тут.
Нагадаємо, у дельті Дунаю екологи випустили п'ять пугачів. Також ми писали, що в Тарутинський степ випустили 20 ланей європейських та 5 оленів благородних.
Читайте Новини.LIVE!