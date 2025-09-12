На Дерибасівській антисанітарія через тварин

Люди гуляють на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Головна вулиця Одеси більше нагадує цирк. Кількість тварин, з якими пропонують нав'язливо сфотографуватися, стає з кожним роком більше, при цьому відповідні служби на це ніяк не реагують.

Про це у своїх соцмережах розповіла депутатка одеської міської ради Анастасія Большедворова.

Бізнес на тваринах

На головній вулиці Одеси, Дерибасівській, вже давно стоять підприємці з тваринами для платних фото. Перехожим пропонують сфотографуватися з кроликами, різними видами птахів та іншими тваринами. Анастасія Большедворова заявила, що це створює антисанітарію в центрі міста. За її словами, тварин утримують у неналежних умовах і не прибирають після них. Вона неодноразово робила офіційні звернення до різних структур, однак жодного результату це не дало.

В управлінні захисту прав споживачів заявили, що це може бути стихійна торгівля, але порушень не зафіксували. У департаменті екології пояснили, що займаються лише дикими тваринами, а кролики й птахи до цієї категорії не належать. У підсумку жодна інстанція не взяла проблему на себе.

"Один переводить на іншого. Далі мене направили в поліцію, але я щось впевнена, і вони нічого не зроблять. Як на мене повномасштабна війна — це ще не привід забивати на місто. Тим паче привезти до ладу центральну вулицю не коштує мільйонів доларів", — підсумувала депутатка.

