Петиція про військову адміністрацію в Одесі набрала голоси

Пам'ятник Пушкіну на фоні Одеської міської ради. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Петиція про створення військової адміністрації в Одесі набрала необхідні 25 тисяч голосів. Понад половину підписів з’явилися після буревію 30 вересня, коли загинули десятеро людей. Тепер президент Володимир Зеленський має розглянути звернення і надати відповідь упродовж десяти робочих днів.

Про це стало відомо з сайту президента України Володимира Зеленського.

Реклама

Читайте також:

Петиція на сайті президента

Петицію зареєстрували 24 вересня, її автором став Іван Казачук. За тиждень звернення отримало 25 332 підписи, з них 15 544 — у період з 30 вересня по 2 жовтня. У документі нагадали, що Закон "Про правовий режим воєнного стану" дозволяє президентові створювати військові адміністрації, якщо органи місцевого самоврядування не виконують своїх обов’язків або існує загроза їхній роботі. Приклади таких рішень вже є: адміністрації створили в Бердянську, Сумах та в межах Херсонської області. Автор наголосив, що безперервна робота влади в місті — питання національної безпеки.

"Враховуючи стратегічне значення міста Одеса як великого транспортного, портового та логістичного центру на півдні України, а також його розташування в безпосередній близькості до районів ведення бойових дій і територій з підвищеним рівнем загроз, ефективне та безперервне функціонування органів влади у місті є питанням національної безпеки та оборони", — йдеться у тексті звернення.

Кількість набраних підписів. Фото: скриншот з сайту

Що таке військова адміністрація

Військова адміністрація — це тимчасовий орган державної влади, який створюють у зоні воєнного стану. Вона бере на себе функції місцевої влади у разі, якщо та не може або не хоче їх виконувати. Якщо рішення ухвалять, управління містом перейде до військових і державних представників, які відповідатимуть за оборону, порядок та забезпечення життєдіяльності.

Історія петиції

20 вересня біля будівлі мерії в Одесі відбулася акція за створення військової адміністрації. До президента звернулися військові, ветерани та громадські діячі, звинувачуючи міського голову Геннадія Труханова у проросійських поглядах, неповазі до військових і корупційних схемах під час мобілізації. Мер тоді відреагував на критику, назвавши її політично вмотивованою. Він заявив, що готовий особисто обговорювати всі питання і вважає роботу міської влади достатньою.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі змінили статут міста. Також ми писали, що активісти вимагають знести пам'ятник "Якір-серце" в Одесі.