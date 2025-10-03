Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Зеленский может создать военную администрацию в Одессе

Зеленский может создать военную администрацию в Одессе

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 12:30
Петиция о военной администрации в Одессе набрала голоса
Памятник Пушкину на фоне Одесского городского совета. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Петиция о создании военной администрации в Одессе набрала необходимые 25 тысяч голосов. Более половины подписей появились после урагана 30 сентября, когда погибли десять человек. Теперь президент Владимир Зеленский должен рассмотреть обращение и предоставить ответ в течение десяти рабочих дней.

Об этом стало известно с сайта президента Украины Владимира Зеленского.

Реклама
Читайте также:

Петиция на сайте президента

Петицию зарегистрировали 24 сентября, ее автором стал Иван Казачук. За неделю обращение получило 25 332 подписи, из них 15 544 — в период с 30 сентября по 2 октября. В документе напомнили, что закон "О правовом режиме военного положения" позволяет президенту создавать военные администрации, если органы местного самоуправления не выполняют своих обязанностей или существует угроза их работе. Примеры таких решений уже есть: администрации создали в Бердянске, Сумах и в пределах Херсонской области. Автор подчеркнул, что непрерывная работа власти в городе - вопрос национальной безопасности.

"Учитывая стратегическое значение города Одесса как крупного транспортного, портового и логистического центра на юге Украины, а также его расположение в непосредственной близости к районам ведения боевых действий и территорий с повышенным уровнем угроз, эффективное и непрерывное функционирование органов власти в городе является вопросом национальной безопасности и обороны", — говорится в тексте обращения.

Петиція на сайті президента
Количество набранных подписей. Фото: скриншот с сайта

Что такое военная администрация

Военная администрация — это временный орган государственной власти, который создают в зоне военного положения. Она берет на себя функции местной власти в случае, если та не может или не хочет их выполнять. Если решение примут, управление городом перейдет к военным и государственным представителям, которые будут отвечать за оборону, порядок и обеспечение жизнедеятельности.

История петиции

20 сентября у здания мэрии в Одессе состоялась акция за создание военной администрации. К президенту обратились военные, ветераны и общественные деятели, обвиняя городского голову Геннадия Труханова в пророссийских взглядах, неуважении к военным и коррупционных схемах во время мобилизации. Мэр тогда отреагировал на критику, назвав ее политически мотивированной. Он заявил, что готов лично обсуждать все вопросы и считает работу городской власти достаточной.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе изменили устав города. Также мы писали, что активисты требуют снести памятник "Якоря-сердцу" в Одессе.

Одесса Геннадий Труханов Одесская область городской совет петиция Новости Одессы военные администрации
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации