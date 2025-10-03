Петиция о военной администрации в Одессе набрала голоса

Памятник Пушкину на фоне Одесского городского совета. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Петиция о создании военной администрации в Одессе набрала необходимые 25 тысяч голосов. Более половины подписей появились после урагана 30 сентября, когда погибли десять человек. Теперь президент Владимир Зеленский должен рассмотреть обращение и предоставить ответ в течение десяти рабочих дней.

Об этом стало известно с сайта президента Украины Владимира Зеленского.

Реклама

Читайте также:

Петиция на сайте президента

Петицию зарегистрировали 24 сентября, ее автором стал Иван Казачук. За неделю обращение получило 25 332 подписи, из них 15 544 — в период с 30 сентября по 2 октября. В документе напомнили, что закон "О правовом режиме военного положения" позволяет президенту создавать военные администрации, если органы местного самоуправления не выполняют своих обязанностей или существует угроза их работе. Примеры таких решений уже есть: администрации создали в Бердянске, Сумах и в пределах Херсонской области. Автор подчеркнул, что непрерывная работа власти в городе - вопрос национальной безопасности.

"Учитывая стратегическое значение города Одесса как крупного транспортного, портового и логистического центра на юге Украины, а также его расположение в непосредственной близости к районам ведения боевых действий и территорий с повышенным уровнем угроз, эффективное и непрерывное функционирование органов власти в городе является вопросом национальной безопасности и обороны", — говорится в тексте обращения.

Количество набранных подписей. Фото: скриншот с сайта

Что такое военная администрация

Военная администрация — это временный орган государственной власти, который создают в зоне военного положения. Она берет на себя функции местной власти в случае, если та не может или не хочет их выполнять. Если решение примут, управление городом перейдет к военным и государственным представителям, которые будут отвечать за оборону, порядок и обеспечение жизнедеятельности.

История петиции

20 сентября у здания мэрии в Одессе состоялась акция за создание военной администрации. К президенту обратились военные, ветераны и общественные деятели, обвиняя городского голову Геннадия Труханова в пророссийских взглядах, неуважении к военным и коррупционных схемах во время мобилизации. Мэр тогда отреагировал на критику, назвав ее политически мотивированной. Он заявил, что готов лично обсуждать все вопросы и считает работу городской власти достаточной.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе изменили устав города. Также мы писали, что активисты требуют снести памятник "Якоря-сердцу" в Одессе.