Новый Устав Одессы: прозрачность власти и участие жителей

После трех лет работы и многочисленных требований активистов убрать российские и советские нарративы, Одесский городской совет завершил подготовку нового Устава территориальной громады. Документ гарантирует прозрачность власти, участие жителей в принятии решений и развитие города. Следующим шагом станет рассмотрение его депутатами.

Об этом сообщили на сайте Одесского городского совета.

Что изменили в Уставе

В новом Уставе убрали упоминания о роли Одессы в Российской империи и подвиги российских военных. Зато подчеркнуто, что традиции градостроительства на территории современного города восходят к античности. Исторические карты XIV века (1311 год) и археологические находки подтверждают существование торгового пункта Джинестра на берегу залива. Первое письменное упоминание о порту — Кочубиев, Качибей, Хаджибей — датируют 19 мая 1415 года.

Документ регулирует местное самоуправление, территориальное развитие, культурную политику, общественный контроль и формы участия жителей. Он предусматривает электронные петиции, общественные слушания, местные инициативы и участие в распределении бюджета. Устав состоит из семи разделов: общие положения и символика, территориальное устройство, система местного самоуправления, формы непосредственного участия общины, контроль за властью, культурная и социальная политика, порядок вступления в силу и внесения изменений.

Цель документа — привести местное самоуправление в соответствие с законами Украины, обеспечить открытость и подотчетность власти, а также учесть исторические, культурные и социальные особенности Одессы. Принятие Устава создаст современный правовой базис для развития громады и активного участия жителей в жизни города.

