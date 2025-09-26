Видео
Главная Одесса Устав Одессы декоммунизировали — что вошло в новый документ

Устав Одессы декоммунизировали — что вошло в новый документ

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 19:11
Новый Устав Одессы: прозрачность власти и участие жителей
Герб Одессы на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После трех лет работы и многочисленных требований активистов убрать российские и советские нарративы, Одесский городской совет завершил подготовку нового Устава территориальной громады. Документ гарантирует прозрачность власти, участие жителей в принятии решений и развитие города. Следующим шагом станет рассмотрение его депутатами.

Об этом сообщили на сайте Одесского городского совета.

Читайте также:

Что изменили в Уставе

В новом Уставе убрали упоминания о роли Одессы в Российской империи и подвиги российских военных. Зато подчеркнуто, что традиции градостроительства на территории современного города восходят к античности. Исторические карты XIV века (1311 год) и археологические находки подтверждают существование торгового пункта Джинестра на берегу залива. Первое письменное упоминание о порту — Кочубиев, Качибей, Хаджибей — датируют 19 мая 1415 года.

Документ регулирует местное самоуправление, территориальное развитие, культурную политику, общественный контроль и формы участия жителей. Он предусматривает электронные петиции, общественные слушания, местные инициативы и участие в распределении бюджета. Устав состоит из семи разделов: общие положения и символика, территориальное устройство, система местного самоуправления, формы непосредственного участия общины, контроль за властью, культурная и социальная политика, порядок вступления в силу и внесения изменений.

Цель документа — привести местное самоуправление в соответствие с законами Украины, обеспечить открытость и подотчетность власти, а также учесть исторические, культурные и социальные особенности Одессы. Принятие Устава создаст современный правовой базис для развития громады и активного участия жителей в жизни города.

Напомним, мы писали, что активисты требовали отменить устав Одессы. Также мы сообщали, что у Одессы появился новый город-побратим.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
