Главная Одесса В Одессе активисты требуют отменить устав города — причины

В Одессе активисты требуют отменить устав города — причины

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 09:17
В Одессе хотят отменить пророссийский устав города
Люди возле городского совета в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе активисты призывают отменить действующий устав города. Они считают, что документ противоречит Конституции и законам Украины. Для этого создана петиция, но пока она набрала мало голосов.

Об этом сообщили активисты общественной организации "Делаем вам нервы".

Читайте также:

Отмена устава

Активисты обращают внимание, что в документе есть упоминания о "званиях российских военных", особом статусе русского языка и определение Одессы "городом российской империи". По их словам, это не только противоречит Конституции Украины, но и унижает украинскую идентичность города. Чтобы изменить ситуацию, была создана электронная петиция, которая требует принятия нового украинского устава. Однако подписей пока не хватает. По их мнению, Одесса должна иметь современный устав, соответствующий украинскому законодательству и отражающий реальную историю и культуру города.

"До окончания действия этой петиции остался месяц и 630 голосов. Поэтому проголосуйте прямо сейчас и распространите это видео", — призывают активисты.

Напомним, мы писали, что мэра Одессы Геннадия Труханова обвиняют в нарушении закона о деколонизации. Также мы сообщали, что в Одессе стало больше городов-побратимов.

Одесса Одесская область изменения городской совет Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
