Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі активісти вимагають скасувани статут міста — причини

В Одесі активісти вимагають скасувани статут міста — причини

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 09:17
В Одесі хочуть скасувати проросійський статут міста
Люди біля міської ради в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі активісти закликають скасувати чинний статут міста. Вони вважають, що документ суперечить Конституції та законам України. Для цього створено петицію, але наразі вона набрала мало голосів.

Про це повідомили активісти громадської організації "Робимо вам нерви".

Реклама
Читайте також:

Скасування статуту

Активісти звертають увагу, що в документі є згадки про "звітягу російських військових", особливий статус російської мови та визначення Одеси "містом російської імперії". За їхніми словами, це не лише суперечить Конституції України, але й принижує українську ідентичність міста. Щоб змінити ситуацію, була створена електронна петиція, яка вимагає ухвалення нового українського статуту. Проте підписів поки що бракує. На їхню думку, Одеса повинна мати сучасний статут, що відповідатиме українському законодавству та відображатиме реальну історію й культуру міста.

"До закінчення дії цієї петиції лишився місяць і 630 голосів. Тому проголосуйте просто зараз та поширте це відео", — закликають активісти.

Нагадаємо, ми писали, що мера Одеси Геннадія Труханова звинувачують у порушені закону про деколонізацію. Також ми повідомляли, що в Одесі побільшало міст-побратимів.

Одеса Одеська область зміни міська рада Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації