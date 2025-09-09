В Одесі хочуть скасувати проросійський статут міста

Люди біля міської ради в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі активісти закликають скасувати чинний статут міста. Вони вважають, що документ суперечить Конституції та законам України. Для цього створено петицію, але наразі вона набрала мало голосів.

Про це повідомили активісти громадської організації "Робимо вам нерви".

Скасування статуту

Активісти звертають увагу, що в документі є згадки про "звітягу російських військових", особливий статус російської мови та визначення Одеси "містом російської імперії". За їхніми словами, це не лише суперечить Конституції України, але й принижує українську ідентичність міста. Щоб змінити ситуацію, була створена електронна петиція, яка вимагає ухвалення нового українського статуту. Проте підписів поки що бракує. На їхню думку, Одеса повинна мати сучасний статут, що відповідатиме українському законодавству та відображатиме реальну історію й культуру міста.

"До закінчення дії цієї петиції лишився місяць і 630 голосів. Тому проголосуйте просто зараз та поширте це відео", — закликають активісти.

Нагадаємо, ми писали, що мера Одеси Геннадія Труханова звинувачують у порушені закону про деколонізацію. Також ми повідомляли, що в Одесі побільшало міст-побратимів.