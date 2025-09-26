Новий Статут Одеси: прозорість влади та участь мешканців

Герб Одеси на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після трьох років роботи та численних вимог активістів прибрати російські та радянські наративи, Одеська міська рада завершила підготовку нового Статуту територіальної громади. Документ гарантує прозорість влади, участь мешканців у прийнятті рішень та розвиток міста. Наступним кроком стане розгляд його депутатами.

Про це повідомили на сайті Одеської міської ради.

Реклама

Читайте також:

Що змінили у Статуті

У новому Статуті прибрали згадки про роль Одеси в Російській імперії та подвиги російських військових. Натомість підкреслено, що традиції містобудівництва на території сучасного міста сягають античності. Історичні карти XIV століття (1311 рік) та археологічні знахідки підтверджують існування торговельного пункту Джинестра на березі затоки. Першу письмову згадку про порт — Кочубіїв, Качібей, Хаджибей — датують 19 травня 1415 року.

Документ регулює місцеве самоврядування, територіальний розвиток, культурну політику, громадський контроль і форми участі мешканців. Він передбачає електронні петиції, громадські слухання, місцеві ініціативи та участь у розподілі бюджету. Статут складається з семи розділів: загальні положення та символіка, територіальний устрій, система місцевого самоврядування, форми безпосередньої участі громади, контроль за владою, культурна та соціальна політика, порядок набуття чинності та внесення змін.

Мета документа — привести місцеве самоврядування у відповідність до законів України, забезпечити відкритість і підзвітність влади, а також врахувати історичні, культурні та соціальні особливості Одеси. Прийняття Статуту створить сучасний правовий базис для розвитку громади та активної участі мешканців у житті міста.

Нагадаємо, ми писали, що активісти вимагали скасувати статут Одеси. Також ми повідомляли, що в Одеси з'явилося нове місто-побратим.