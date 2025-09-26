Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Статут Одеси декомунізували — що увійшло до нового документа

Статут Одеси декомунізували — що увійшло до нового документа

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 19:11
Новий Статут Одеси: прозорість влади та участь мешканців
Герб Одеси на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після трьох років роботи та численних вимог активістів прибрати російські та радянські наративи, Одеська міська рада завершила підготовку нового Статуту територіальної громади. Документ гарантує прозорість влади, участь мешканців у прийнятті рішень та розвиток міста. Наступним кроком стане розгляд його депутатами.

Про це повідомили на сайті Одеської міської ради.

Реклама
Читайте також:

Що змінили у Статуті

У новому Статуті прибрали згадки про роль Одеси в Російській імперії та подвиги російських військових. Натомість підкреслено, що традиції містобудівництва на території сучасного міста сягають античності. Історичні карти XIV століття (1311 рік) та археологічні знахідки підтверджують існування торговельного пункту Джинестра на березі затоки. Першу письмову згадку про порт — Кочубіїв, Качібей, Хаджибей — датують 19 травня 1415 року.

Документ регулює місцеве самоврядування, територіальний розвиток, культурну політику, громадський контроль і форми участі мешканців. Він передбачає електронні петиції, громадські слухання, місцеві ініціативи та участь у розподілі бюджету. Статут складається з семи розділів: загальні положення та символіка, територіальний устрій, система місцевого самоврядування, форми безпосередньої участі громади, контроль за владою, культурна та соціальна політика, порядок набуття чинності та внесення змін.

Мета документа — привести місцеве самоврядування у відповідність до законів України, забезпечити відкритість і підзвітність влади, а також врахувати історичні, культурні та соціальні особливості Одеси. Прийняття Статуту створить сучасний правовий базис для розвитку громади та активної участі мешканців у житті міста.

Нагадаємо, ми писали, що активісти вимагали скасувати статут Одеси. Також ми повідомляли, що в Одеси з'явилося нове місто-побратим.

Одеса Одеська область зміни міська рада Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації