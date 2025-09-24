Історія трамвая Одеси: 115 років на рейках

Одеський трамвай. Фото: old.odessa.ua

Сьогодні в Одесі відзначають 115 років з моменту запуску першої електричної трамвайної лінії. Спочатку маршрут протягнувся від парку Шевченка до Грецької площі, і з того часу міський трамвайний рух став невід’ємною частиною життя міста. За цей час система пережила модернізації, війну, зміну колії й оновлення рухомого складу.

Що відомо

Перша електрична лінія у місті з’явилася 24 вересня 1910 року й з’єднувала парк Шевченка з Грецькою площею через вулиці Грецьку, Сабанський провулок і Строганів міст. Її запуск був приурочений до відкриття великої виставки, яка проходила в Одесі того року. До 1914 року рух вже охоплював понад тридцять маршрутів, а у місті працювало кілька сотень трамвайних вагонів бельгійського та російського виробництва.

У 1934–1971 роках Одеса перейшла з вузької колії (1000 мм) на "стандартну" широку 1520 мм. У процесі переобладнання закривалися певні маршрути, особливо в центрі міста. Сьогодні в транспортному парку понад 180 пасажирських трамваїв, з яких близько 160 справні. Є як сучасні низькопідлогові вагони, так і модернізовані "Татри". Попри те, що війна вплинула на кількість вагонів у роботі, у робочі дні на рейси виходить до 80 трамваїв.

Трамвай в Одесі. Фото: Новини.LIVE

