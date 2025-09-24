Одеса та Нова Одесса в Бразилії стали містами-побратимами

Вказівник з назвами міст-побратимів Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса встановила партнерські відносини із бразильським містом Нова Одесса. Воно засноване переселенцями з України понад століття тому, цьогоріч відзначає 120-річчя. Співпраця вже почалася з культурних проєктів та спільних святкувань.

Рішення ухвалили сьогодні, 24 вересня, на сесії Одеської міської ради.

Партнерські відносини

Депутати міськради Одеси підтримали рішення про партнерство з бразильським містом Нова Одесса, що розташоване у штаті Сан-Паулу. Нова Одесса була заснована 24 травня 1905 року після візиту міністра сільського господарства штату Сан-Паулу до України. Першими мешканцями стали переселенці з нашої Одеси. У 2025 році місто відзначає 120-річчя.

Уже цього року співпраця вийшла на новий рівень. За підтримки Посольства України в Бразилії там разом з Одесою відсвяткували День Незалежності України та День міста. Українська сторона також отримала запрошення взяти участь у міжнародному ярмарку націй. Поруч із Латвією, Італією, США, Іспанією, Ізраїлем та Японією вперше буде представлений стенд, присвячений Україні. Його готують спільно з одеситами. За словами міського голови Геннадія Труханова, у світі існує щонайменше 22 населені пункти з назвою Одеса, але з бразильською тезкою українське місто має особливий історичний зв’язок.

