Одесса и Новая Одесса в Бразилии стали городами-побратимами в Бразилии

Указатель с названиями городов-побратимов Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесса установила партнерские отношения с бразильским городом Новая Одесса. Он основан переселенцами из Украины более века назад, в этом году отмечает 120-летие. Сотрудничество уже началось с культурных проектов и совместных празднований.

Решение приняли сегодня, 24 сентября, на сессии Одесского городского совета.

Реклама

Читайте также:

Партнерские отношения

Депутаты горсовета Одессы поддержали решение о партнерстве с бразильским городом Новая Одесса, расположенным в штате Сан-Паулу. Новая Одесса была основана 24 мая 1905 года после визита министра сельского хозяйства штата Сан-Паулу в Украину. Первыми жителями стали переселенцы из нашей Одессы. В 2025 году город отмечает 120-летие.

Уже в этом году сотрудничество вышло на новый уровень. При поддержке Посольства Украины в Бразилии там вместе с Одессой отпраздновали День Независимости Украины и День города. Украинская сторона также получила приглашение принять участие в международной ярмарке наций. Рядом с Латвией, Италией, США, Испанией, Израилем и Японией впервые будет представлен стенд, посвященный Украине. Его готовят совместно с одесситами. По словам городского головы Геннадия Труханова, в мире существует не менее 22 населенных пунктов с названием Одесса, но с бразильской тезкой украинский город имеет особую историческую связь.

Напомним, мы писали о том, где доступны выплаты для людей с инвалидностью. Также мы сообщали о том, кто может получить выплаты от UNICEF.