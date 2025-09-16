Відео
США схвалили допомогу Україні за новою фінансовою угодою
Головна Одеса Знаковий готель Лондонська в Одесі може змінити власника

Знаковий готель Лондонська в Одесі може змінити власника

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 21:00
Ощадбанк продає борг "Квадра" з готелем "Лондонська"
Готель "Лондонська" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі знову можуть змінити власника знакові будівлі. Ощадбанк виставив на продаж права вимоги за боргом будівельної компанії "Квадр", яка ще з 2012 року не повернула 346,5 млн грн. У заставі — легендарний готель "Лондонська" та адміністративна будівля на Лідерсовському бульварі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Prozorro.Продажі.

Що продають

Ощадбанк виставив на аукціон кредит компанії "Квадр". Йдеться про борг у 346,5 млн грн за кредитною лінією, відкритою ще у 2012 році. Торги мають відбутися 14 жовтня, а прийом заявок закінчиться напередодні — 13 числа.

Забезпеченням кредиту стали одні з найвідоміших об’єктів Одеси. Це готель "Лондонська" на Приморському бульварі площею понад 2400 кв. м, який є пам’яткою культурної спадщини. У заставі також адміністративна будівля на Лідерсовському бульварі, де зараз працює консульство Туреччини та відомий фітнес-клуб "Махараджа".

Крім того, під заставу пішло обладнання для готелів, що зберігається у Києві на території "Президент Отелю". Якщо новий власник погодиться викупити права вимоги, в історії цих знакових будівель може розпочатися новий етап.

Кому належить

Боржником у цій справі є бізнесмен Борис Кауфман. Він відомий як один із найбільших одеських девелоперів, співвласник фінансово-промислової групи Vertex та колишній акціонер "Фінбанку". Його ім’я не раз з’являлося у гучних судових процесах, а нині він перебуває під слідством у справах про корупцію та створення злочинної організації.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі продають унікальний особняк. Також ми повідомляли, що в Одесі виставили на продаж резиденцію за 9 мільйонів доларів.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
