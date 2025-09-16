Видео
США одобрили помощь Украине по новому финансовому соглашению
Главная Одесса Знаковая гостиница Лондонская в Одессе может сменить собственника

Знаковая гостиница Лондонская в Одессе может сменить собственника

Дата публикации 16 сентября 2025 21:00
Ощадбанк продает долг "Квадра" с гостиницей "Лондонская"
Гостиница "Лондонская" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе снова могут сменить собственника знаковые здания. Ощадбанк выставил на продажу права требования по долгу строительной компании "Квадр", которая еще с 2012 года не вернула 346,5 млн грн. В залоге — легендарный отель "Лондонская" и административное здание на Лидерсовском бульваре.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Prozorro.Продажи.

Что продают

Ощадбанк выставил на аукцион кредит компании "Квадр". Речь идет о долге в 346,5 млн грн по кредитной линии, открытой еще в 2012 году. Торги должны состояться 14 октября, а прием заявок закончится накануне — 13 числа.

Обеспечением кредита стали одни из самых известных объектов Одессы. Это гостиница "Лондонская" на Приморском бульваре площадью более 2400 кв. м, которая является памятником культурного наследия. В залоге также административное здание на Лидерсовском бульваре, где сейчас работает консульство Турции и известный фитнес-клуб "Махараджа".

Кроме того, под залог пошло оборудование для гостиниц, хранящееся в Киеве на территории "Президент Отеля". Если новый владелец согласится выкупить права требования, в истории этих знаковых зданий может начаться новый этап.

Кому принадлежит

Должником в этом деле является бизнесмен Борис Кауфман. Он известен как один из крупнейших одесских девелоперов, совладелец финансово-промышленной группы Vertex и бывший акционер "Финбанка". Его имя не раз появлялось в громких судебных процессах, а сейчас он находится под следствием по делам о коррупции и создании преступной организации.

Напомним, мы писали, что в Одессе продают уникальный особняк. Также мы сообщали, что в Одессе выставили на продажу резиденцию за 9 миллионов долларов.

Одесса аукцион Одесская область Новости Одессы продажа торги
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
