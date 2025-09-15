Видео
Резиденция за 9 млн. долл — в Одессе продают элитную недвижимость

Резиденция за 9 млн. долл — в Одессе продают элитную недвижимость

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 10:30
Резиденция в Одессе у моря за $9 млн с парком и SPA
Имение, которое выставили на продажу. Фото: OLX

В Одессе продают эксклюзивную резиденцию на 16-й станции Большого Фонтана. Имение занимает участок более 2 гектаров, возведен из премиальных материалов и имеет все необходимое для жизни и отдыха у моря. Однако стоимость объекта стоит немалых денег.

Соответствующее объявление появилось на одной из платформ продажи.

Читайте также:

Что предлагают

Резиденция на 16 Станции Большого Фонтана построена из мрамора, оникса, ценных пород дерева и камня, а внутреннюю отделку выполняли ведущие мастера. Особняк сочетает комфорт современного дома и атмосферу роскошного курорта.

Комплекс включает в себя:

  • основной дом, морской и гостевой;
  • два SPA-комплекса с крытыми 25-метровыми бассейнами;
  • бильярдную, винный зал и кинотеатр;
  • гостиную с куполообразным потолком высотой 12 метров;
  • обеденный зал со столом на 18 человек;
  • кухню с лифтом для подачи блюд;
  • семь мастер-спален с санузлами, гардеробными и террасами;
  • пассажирский лифт на все уровни дома.

Территория поместья обустроена как частный парк с многолетними растениями, прудом и водопадом. Особенность имения — первая линия от моря. В участок входит арендованный на 49 лет склон, обеспечивающий закрытый доступ к побережью. Цена резиденции составляет $9 миллионов, продажа осуществляется без комиссии для покупателя. Дом пытаются продать уже около двух лет. Вероятно, он принадлежит семье Урбанских.

Одеса
Вид на море с территории резиденции, фото: OLX
Одеса
Двор на территории поместья. Фото: OLX

Кто такие

Братья Урбанские Александр и Анатолий Урбанские — одесские политики и бизнесмены. Александр был народным депутатом Верховной Рады (8 созыва), Анатолий — председатель Одесского областного совета и также депутат. Они фигурируют в нескольких антикоррупционных расследованиях: в частности, из-за покупки криптовалюты на 73 млн гривен за неизвестные средства. Еще одно дело — компания в Чехии, через которую реконструировали семейное имение, которая не была задекларирована. В декларациях братьев также фигурируют крупная недвижимость, автомобили и другие активы, что вызывает внимание журналистов и активистов из-за вопроса прозрачности доходов.

Одеса
Одна из спален дома, фото: OLX
Одеса
Люстра в резиденции, фото: OLX

Напомним, мы писали, что в Одессе продают роскошный трехэтажный дом. Также мы сообщали, что на продажу выставили припортовый завод в Одессе.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
