Зеленский отметил госнаградами представителей киноиндустрии
Главная Одесса Одесский припортовый завод выставили на продажу — за сколько

Одесский припортовый завод выставили на продажу — за сколько

Дата публикации 13 сентября 2025 16:41
Продажа акций Одесского припортового завода на аукционе
Одесский припортовый завод продают. Фото: facebook/Odesa.port.plant

Один из крупнейших промышленных гигантов Украины — Одесский припортовый завод снова пытаются продать. На торги вынесено почти 100% акций предприятия. Аукцион состоится в конце ноября.

Об этом сообщил Фонд государственного имущества Украины.

Одесский припортовый завод продают

По их данным, на аукцион выставили пакет акций размером 99,5667% уставного капитала АО "Одесский припортовый завод". Торги назначены на 25 ноября 2025 года.

Стартовая цена составляет 4,48 млрд грн. Участие в аукционе предусматривает гарантийный взнос в более 224 млн грн и регистрационный взнос в 80 тыс. грн.

Что именно продают

К продаже предлагаются более 795 млн простых именных акций предприятия, составляющих почти 100% его уставного капитала.

Объект включает 45 единиц недвижимого имущества и инфраструктуры общей площадью более 285 тыс. кв. м. Среди них — производственные цеха, логистические комплексы, теплично-овощной комбинат, лечебно-оздоровительный центр, спортивная база и пансионат "Карпатские зори". На предприятии работает более 1400 сотрудников.

Также в собственности завода — 32 земельных участка общей площадью почти 263 га, расположенные в Одесской области и на Прикарпатье.

Отметим, что завод считается одним из ключевых объектов большой приватизации в Украине. Предприятие одно из ведущих производителей и экспортеров азотных удобрений в Украине. Более 90% карбамида и 99% аммиака поставляются на международные рынки, в частности в страны ЕС и США.

Напомним, Фонд госимущества продает здание конструкторского бюро завода КИНАП в Одессе. А также детский оздоровительный центр "Юный судоремонтник", который располагается в престижном районе у моря и занимает более гектара территории.

