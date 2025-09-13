Дом конструкторского бюро КИНАП выставили на аукцион в Одессе

В Одессе продают заброшенное здание КИНАПа. Фото: скриншот с google/maps

Фонд госимущества продает здание конструкторского бюро завода КИНАП в Одессе. Стартовая цена почти 29 миллионов гривен. Когда-то заброшенное здание хотели превратить в музей современного искусства, но замысел остался нереализованным.

Об этом Новини.LIVE узнали из веб-портала Prozorro.Sale.

Объявление об аукционе. Фото: скриншот с Prozorro.Sale

Аукцион здания КИНАП в Одессе

В системе объявлен аукцион по продаже комплекса по адресу Дальницкая, 32/34. Лот имеет официальное название: Единый имущественный комплекс государственного предприятия Одесское государственное конструкторское бюро кинооборудования.

Стартовая цена составляет 28 миллионов 828 тысяч гривен без НДС. Заявки будут приниматься до 20:00 2 октября, а сами торги запланированы на 3 октября. Все объекты недвижимости вошли в перечень:

основной корпус на 4-5 этажей с внутренним двором;

гараж/склад;

два цеха;

ограждение и элементы инфраструктуры, включая мощение.

Важно, что вместе с комплексом не продается ни одно движимое имущество или транспортные средства. Здание сейчас выглядит заброшенным - с выбитыми окнами и заброшенным двором.

Здание, которое выставили на продажу в Одессе. Фото: Prozorro.Sale

Завод КИНАП в Одессе — что известно

Еще в 2021 году министр культуры Александр Ткаченко заявлял, что этот объект передадут в Художественный музей, чтобы создать филиал современного искусства. Инициатором идеи был директор музея Александр Ройтбурд, который мечтал превратить заброшенную "коробку" в центр современной культуры. Однако из-за бюрократии и отсутствия решительных действий мечта так и не осуществилась.

Здание завода КИНАП. Фото: Prozorro.Sale

Сам завод КИНАП располагался неподалеку, на Дальницкой, 25. В советские времена предприятие выпускало кинопроекционную аппаратуру, различные типы экранов и звуковое оборудование для кинотеатров по всему СССР. Конструкторское бюро появилось значительно позже и выполняло роль "мозгового центра" предприятия, разрабатывая новые технологии для киноиндустрии.

Так выглядит здание внутри двора. Фото: Prozorro.Sale

в Одессе сдают в аренду трехэтажную квартиру с огромной террасой и видом на море за 2500 долларов в месяц. Также мы писали, что в Одессе выставили на продажу ресторан на Аркадиевской аллее.