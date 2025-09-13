Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявил, при каких условиях введет жесткие санкции против РФ
Главная Одесса В Одессе продают здание легендарного конструкторского бюро

В Одессе продают здание легендарного конструкторского бюро

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 14:10
Дом конструкторского бюро КИНАП выставили на аукцион в Одессе
В Одессе продают заброшенное здание КИНАПа. Фото: скриншот с google/maps

Фонд госимущества продает здание конструкторского бюро завода КИНАП в Одессе. Стартовая цена почти 29 миллионов гривен. Когда-то заброшенное здание хотели превратить в музей современного искусства, но замысел остался нереализованным.

Об этом Новини.LIVE узнали из веб-портала Prozorro.Sale.

Реклама
Читайте также:
В Одесі продають будівлю легендарного конструкторського бюро - фото 1
Объявление об аукционе. Фото: скриншот с Prozorro.Sale

Аукцион здания КИНАП в Одессе

В системе объявлен аукцион по продаже комплекса по адресу Дальницкая, 32/34. Лот имеет официальное название: Единый имущественный комплекс государственного предприятия Одесское государственное конструкторское бюро кинооборудования.

Стартовая цена составляет 28 миллионов 828 тысяч гривен без НДС. Заявки будут приниматься до 20:00 2 октября, а сами торги запланированы на 3 октября. Все объекты недвижимости вошли в перечень:

  • основной корпус на 4-5 этажей с внутренним двором;
  • гараж/склад;
  • два цеха;
  • ограждение и элементы инфраструктуры, включая мощение.

Важно, что вместе с комплексом не продается ни одно движимое имущество или транспортные средства. Здание сейчас выглядит заброшенным - с выбитыми окнами и заброшенным двором.

В Одесі продають будівлю легендарного конструкторського бюро - фото 2
Здание, которое выставили на продажу в Одессе. Фото: Prozorro.Sale

Завод КИНАП в Одессе — что известно

Еще в 2021 году министр культуры Александр Ткаченко заявлял, что этот объект передадут в Художественный музей, чтобы создать филиал современного искусства. Инициатором идеи был директор музея Александр Ройтбурд, который мечтал превратить заброшенную "коробку" в центр современной культуры. Однако из-за бюрократии и отсутствия решительных действий мечта так и не осуществилась.

В Одесі продають будівлю легендарного конструкторського бюро - фото 3
Здание завода КИНАП. Фото: Prozorro.Sale

Сам завод КИНАП располагался неподалеку, на Дальницкой, 25. В советские времена предприятие выпускало кинопроекционную аппаратуру, различные типы экранов и звуковое оборудование для кинотеатров по всему СССР. Конструкторское бюро появилось значительно позже и выполняло роль "мозгового центра" предприятия, разрабатывая новые технологии для киноиндустрии.

В Одесі продають будівлю легендарного конструкторського бюро - фото 4
Так выглядит здание внутри двора. Фото: Prozorro.Sale

Напомним, в Одессе сдают в аренду трехэтажную квартиру с огромной террасой и видом на море за 2500 долларов в месяц. Также мы писали, что в Одессе выставили на продажу ресторан на Аркадиевской аллее.

Одесса аукцион Одесская область музеи Новости Одессы продажа
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации