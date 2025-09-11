Продажа ресторана в Аркадии Одессы возле моря в Аркадии Одессы

Ресторан на побережье Одессы. Фото: скриншот из видео

В Одессе выставили на продажу ресторан в самом сердце Аркадии. Заведение расположено на Аркадиевской аллее, рядом с берегом моря.

Видео осмотра ресторана появилось в соцсетях.

Реклама

Читайте также:

Что предлагают

В Одессе появилось предложение для инвесторов — на продажу выставили ресторан "Ассоль" в престижном районе. Заведение расположено на Аркадиевской аллее, прямо у побережья, что обеспечивает постоянный поток туристов и местных посетителей.

Ресторан полностью готов к работе. Автор отмечает, что в заведении дизайнерский ремонт, современная техника, стильная мебель и все необходимое оборудование. Новому владельцу достаточно лишь открыть дверь — бизнес сразу начнет работать. Объект оценивается в 2,5 миллиона долларов.

Напомним, мы сообщали о том, какие ошибки снижают стоимость жилья. Также мы писали, что в Одесской области продают самый большой массив орошаемых земель.