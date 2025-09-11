Відео
Головна Одеса В Одесі продають елітний ресторан біля моря — ціна

В Одесі продають елітний ресторан біля моря — ціна

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 14:55
Продаж ресторану в Аркадії Одеси біля моря
Ресторан на узбережжі Одеси. Фото: скриншот з відео

В Одесі виставили на продаж ресторан у самому серці Аркадії. Заклад розташований на Аркадіївській алеї, поруч із берегом моря.

Відео огляду ресторану з'явилося у соцмережах.

Читайте також:

Що пропонують

В Одесі з’явилася пропозиція для інвесторів — на продаж виставили ресторан "Ассоль" у престижному районі. Заклад розташований на Аркадіївській алеї, прямо біля узбережжя, що забезпечує постійний потік туристів і місцевих відвідувачів.

Ресторан повністю готовий до роботи. Автор зазначає, що в закладі дизайнерський ремонт, сучасна техніка, стильні меблі та все необхідне обладнання. Новому власнику достатньо лише відкрити двері — бізнес одразу почне працювати. Об’єкт оцінюють у 2,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які помилки знижують вартість житла. Також ми писали, що на Одещині продають найбільший масив зрошуваних земель.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
