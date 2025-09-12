Видео
В Одессе предлагают в аренду пентхаус за 2500 долл в месяц

В Одессе предлагают в аренду пентхаус за 2500 долл в месяц

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 17:15
Аренда трехэтажной квартиры с террасой в Одессе
Терраса с панорамным видом. Фото: скриншот из видео

В Одессе сдают в аренду уникальную трехэтажную квартиру с огромной террасой и видом на море. Жилье площадью расположено на 22 этаже жилого комплекса "Гагаринский". Стоимость аренды — 2500 долларов в месяц.

Видео осмотра появилось в соцсетях.

Читайте также:

Что предлагают

В Одессе появилась в аренде квартира с форматом "дом в доме". Это трехэтажное жилье площадью 180 квадратных метров с террасой на 120 квадратов. С нее открывается панорамный вид на Аркадию и вечерние закаты.

В квартире есть большая кухня-студия с камином, несколько спален, детская комната, гардероб, балкон и три санузла. Каждая комната оборудована современными телевизорами и кондиционерами. На террасе можно отдыхать или даже устраивать барбекю — для этого есть вся необходимая мебель. Жилье полностью укомплектовано и готово для заселения.

По словам автора видео, здесь когда-то жила спортсменка, которая высоко оценила удобство пространства. Аренда квартиры стоит 2500 долларов в месяц, также она доступна для продажи. Чтобы купить такое жилье придется заплатить 500 тысяч долларов.

Напомним, мы писали, что в Украине будут новые налоги на аренду квартир. Также мы сообщали, о том, какие ошибки снижают стоимость жилья.

Одесса цены на квартиры Одесская область аренда Новости Одессы продажа
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
