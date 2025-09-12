Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса У Одесі пропонують в оренду пентхаус за 2500 дол на місяць

У Одесі пропонують в оренду пентхаус за 2500 дол на місяць

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 17:15
Оренда триповерхової квартири з терасою в Одесі
Тераса з панорамним виглядом. Фото: скриншот з відео

В Одесі здають в оренду унікальну триповерхову квартиру з величезною терасою та видом на море. Житло площею розташоване на 22 поверсі житлового комплексу "Гагарінський". Вартість оренди — 2500 доларів на місяць.

Відео огляну з'явилося у соцмережах.

Реклама
Читайте також:

Що пропонують

В Одесі з’явилася в оренді квартира з форматом "будинок у будинку". Це триповерхове житло площею 180 квадратних метрів із терасою на 120 квадратів. З неї відкривається панорамний вид на Аркадію та вечірні заходи сонця.

У квартирі є велика кухня-студія з каміном, кілька спалень, дитяча кімната, гардероб, балкон і три санвузли. Кожна кімната обладнана сучасними телевізорами та кондиціонерами. На терасі можна відпочивати або навіть влаштовувати барбекю — для цього є всі необхідні меблі. Житло повністю укомплектоване та готове для заселення.

За словами автора відео, тут колись мешкала спортсменка, яка високо оцінила зручність простору. Оренда квартири коштує 2500 доларів на місяць, також вона доступна для продажу. Щоб купити таке житло доведеться заплатити 500 тисяч доларів.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні будуть нові податки на оренду квартир. Також ми повідомляли, про те, які помилки знижують вартість житла.

Одеса ціни на квартири Одеська область оренда Новини Одеси продаж
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації