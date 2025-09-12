Оренда триповерхової квартири з терасою в Одесі

Тераса з панорамним виглядом. Фото: скриншот з відео

В Одесі здають в оренду унікальну триповерхову квартиру з величезною терасою та видом на море. Житло площею розташоване на 22 поверсі житлового комплексу "Гагарінський". Вартість оренди — 2500 доларів на місяць.

Відео огляну з'явилося у соцмережах.

Що пропонують

В Одесі з’явилася в оренді квартира з форматом "будинок у будинку". Це триповерхове житло площею 180 квадратних метрів із терасою на 120 квадратів. З неї відкривається панорамний вид на Аркадію та вечірні заходи сонця.

У квартирі є велика кухня-студія з каміном, кілька спалень, дитяча кімната, гардероб, балкон і три санвузли. Кожна кімната обладнана сучасними телевізорами та кондиціонерами. На терасі можна відпочивати або навіть влаштовувати барбекю — для цього є всі необхідні меблі. Житло повністю укомплектоване та готове для заселення.

За словами автора відео, тут колись мешкала спортсменка, яка високо оцінила зручність простору. Оренда квартири коштує 2500 доларів на місяць, також вона доступна для продажу. Щоб купити таке житло доведеться заплатити 500 тисяч доларів.

