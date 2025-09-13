Будинок конструкторського бюро КІНАП виставили на аукціон вв Одесі

В Одесі продають занедбану будівлю КІНАПу. Фото: скриншот з google/maps

Фонд держмайна продає будинок конструкторського бюро заводу КІНАП в Одесі. Стартова ціна майже 29 мільйонів гривень. Колись занедбану будівлю хотіли перетворити на музей сучасного мистецтва, але задум залишився нереалізованим.

Про це Новини.LIVE дізналися з вебпорталу Prozorro.Sale.

Оголошення про аукціон. Фото: скриншот з Prozorro.Sale

Аукціон будівлі КІНАП в Одесі

У системі оголошено аукціон із продажу комплексу за адресою Дальницька, 32/34. Лот має офіційну назву: Єдиний майновий комплекс державного підприємства Одеське державне конструкторське бюро кінообладнання.

Стартова ціна становить 28 мільйонів 828 тисяч гривень без ПДВ. Заявки прийматимуться до 20:00 2 жовтня, а самі торги заплановані на 3 жовтня. Усі об’єкти нерухомості увійшли в перелік:

основний корпус на 4–5 поверхів із внутрішнім двором;

гараж/склад;

два цехи;

огорожа та елементи інфраструктури, включно з мостінням.

Важливо, що разом із комплексом не продається жодне рухоме майно чи транспортні засоби. Будівля нині має вигляд закинутої — з вибитими вікнами та занедбаним двором.

Будівля, яку виставили на продаж в Одесі. Фото: Prozorro.Sale

Завод КІНАП в Одесі — що відомо

Ще у 2021 році міністр культури Олександр Ткаченко заявляв, що цей об’єкт передадуть до Художнього музею, аби створити філію сучасного мистецтва. Ініціатором ідеї був директор музею Олександр Ройтбурд, який мріяв перетворити закинуту "коробку" на центр сучасної культури. Проте через бюрократію та відсутність рішучих дій мрія так і не здійснилася.

Будівля заводу КІНАП. Фото: Prozorro.Sale

Сам завод КІНАП розташовувався неподалік, на Дальницькій, 25. У радянські часи підприємство випускало кінопроєкційну апаратуру, різні типи екранів і звукове обладнання для кінотеатрів по всьому СРСР. Конструкторське бюро з’явилося значно пізніше і виконувало роль "мозкового центру" підприємства, розробляючи нові технології для кіноіндустрії.

Такий вигляд має будівля всередині двору. Фото: Prozorro.Sale

Такий вигляд має будівля всередині двору. Фото: Prozorro.Sale