Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі продають будівлю легендарного конструкторського бюро

В Одесі продають будівлю легендарного конструкторського бюро

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 14:10
Будинок конструкторського бюро КІНАП виставили на аукціон вв Одесі
В Одесі продають занедбану будівлю КІНАПу. Фото: скриншот з google/maps

Фонд держмайна продає будинок конструкторського бюро заводу КІНАП в Одесі. Стартова ціна майже 29 мільйонів гривень. Колись занедбану будівлю хотіли перетворити на музей сучасного мистецтва, але задум залишився нереалізованим.

Про це Новини.LIVE дізналися з вебпорталу Prozorro.Sale.

Реклама
Читайте також:
В Одесі продають будівлю легендарного конструкторського бюро - фото 1
Оголошення про аукціон. Фото: скриншот з Prozorro.Sale

Аукціон будівлі КІНАП в Одесі

У системі оголошено аукціон із продажу комплексу за адресою Дальницька, 32/34. Лот має офіційну назву: Єдиний майновий комплекс державного підприємства Одеське державне конструкторське бюро кінообладнання.

Стартова ціна становить 28 мільйонів 828 тисяч гривень без ПДВ. Заявки прийматимуться до 20:00 2 жовтня, а самі торги заплановані на 3 жовтня. Усі об’єкти нерухомості увійшли в перелік:

  • основний корпус на 4–5 поверхів із внутрішнім двором;
  • гараж/склад;
  • два цехи;
  • огорожа та елементи інфраструктури, включно з мостінням.

Важливо, що разом із комплексом не продається жодне рухоме майно чи транспортні засоби. Будівля нині має вигляд закинутої — з вибитими вікнами та занедбаним двором.

В Одесі продають будівлю легендарного конструкторського бюро - фото 2
Будівля, яку виставили на продаж в Одесі. Фото: Prozorro.Sale

Завод КІНАП в Одесі — що відомо

Ще у 2021 році міністр культури Олександр Ткаченко заявляв, що цей об’єкт передадуть до Художнього музею, аби створити філію сучасного мистецтва. Ініціатором ідеї був директор музею Олександр Ройтбурд, який мріяв перетворити закинуту "коробку" на центр сучасної культури. Проте через бюрократію та відсутність рішучих дій мрія так і не здійснилася.

В Одесі продають будівлю легендарного конструкторського бюро - фото 3
Будівля заводу КІНАП. Фото: Prozorro.Sale

Сам завод КІНАП розташовувався неподалік, на Дальницькій, 25. У радянські часи підприємство випускало кінопроєкційну апаратуру, різні типи екранів і звукове обладнання для кінотеатрів по всьому СРСР. Конструкторське бюро з’явилося значно пізніше і виконувало роль "мозкового центру" підприємства, розробляючи нові технології для кіноіндустрії.

В Одесі продають будівлю легендарного конструкторського бюро - фото 4
Такий вигляд має будівля всередині двору. Фото: Prozorro.Sale

Нагадаємо, в Одесі здають в оренду триповерхову квартиру з величезною терасою та видом на море за 2500 доларів на місяць. Також ми писали, що в Одесі виставили на продаж ресторан на Аркадіївській алеї.

 

Одеса аукціон Одеська область музеї Новини Одеси продаж
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації