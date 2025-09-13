Продаж акцій Одеського припортового заводу на аукціоні

Одеський припортовий завод продають. Фото: facebook/Odesa.port.plant

Один із найбільших промислових гігантів України — Одеський припортовий завод знову намагаються продати. На торги винесено майже 100% акцій підприємства. Аукціон відбудеться наприкінці листопада.

Про це повідомив Фонд державного майна України.

Одеський припортовий завод продають

За їхніми даними, на аукціон виставили пакет акцій розміром 99,5667% статутного капіталу АТ "Одеський припортовий завод". Торги призначені на 25 листопада 2025 року.

Стартова ціна становить 4,48 млрд грн. Участь в аукціоні передбачає гарантійний внесок у понад 224 млн грн та реєстраційний внесок у 80 тис. грн.

Що саме продають

До продажу пропонуються понад 795 млн простих іменних акцій підприємства, що становлять майже 100% його статутного капіталу.

Об’єкт включає 45 одиниць нерухомого майна та інфраструктури загальною площею понад 285 тис. кв. м. Серед них — виробничі цехи, логістичні комплекси, теплично-овочевий комбінат, лікувально-оздоровчий центр, спортивна база та пансіонат "Карпатські зорі". На підприємстві працює понад 1400 співробітників.

Також у власності заводу — 32 земельні ділянки загальною площею майже 263 га, розташовані в Одеській області та на Прикарпатті.

Зазначимо, що завод вважається одним із ключових об’єктів великої приватизації в Україні. Підприємство одне із провідних виробників та експортерів азотних добрив в Україні. Понад 90% карбаміду та 99% аміаку постачаються на міжнародні ринки, зокрема до країн ЄС і США.

Нагадаємо, Фонд держмайна продає будинок конструкторського бюро заводу КІНАП в Одесі. А також дитячий оздоровчий центр "Юний судноремонтник", який розташовується у престижному районі біля моря й займає понад гектар території.