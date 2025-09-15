Резиденція в Одесі біля моря за $9 млн з парком і SPA

Маєток, який виставили на продаж. Фото: OLX

В Одесі продають ексклюзивну резиденцію на 16-й станції Великого Фонтану. Маєток займає ділянку понад 2 гектари, зведений із преміальних матеріалів та має все необхідне для життя і відпочинку біля моря. Однак вартість об'єкту коштує чималих грошей.

Відповідне оголошення з'явилося на одній із платформ продажу.

Що пропонують

Резиденція на 16 станції Великого Фонтану збудована з мармуру, оніксу, цінних порід дерева та каменю, а внутрішнє оздоблення виконували провідні майстри. Маєток поєднує комфорт сучасного будинку та атмосферу розкішного курорту.

Комплекс включає:

основний будинок, морський та гостьовий;

два SPA-комплекси з критими 25-метровими басейнами;

більярдну, винний зал і кінотеатр;

вітальню з куполоподібною стелею висотою 12 метрів;

обідню залу зі столом на 18 осіб;

кухню з ліфтом для подачі страв;

сім майстер-спалень з санвузлами, гардеробними і терасами;

пасажирський ліфт на всі рівні будинку.

Територія маєтку облаштована як приватний парк із багаторічними рослинами, ставком та водоспадом. Особливість маєтку — перша лінія від моря. До ділянки входить орендований на 49 років схил, що забезпечує закритий доступ до узбережжя. Ціна резиденції становить $9 мільйонів, продаж здійснюється без комісії для покупця. Будинок намагаються продати вже близько двох років. Ймовірно, він належить сім'ї Урбанських.

Вид на море з території резиденції. Фото: OLX

Двір на території маєтку. Фото: OLX

Хто такі Урбанські

Брати Олександр і Анатолій Урбанські — одеські політики і бізнесмени. Олександр був народним депутатом Верховної Ради (8 скликання), Анатолій — голова Одеської обласної ради і також депутат. Вони фігурують у кількох антикорупційних розслідуваннях: зокрема, через купівлю криптовалюти на 73 млн гривень за невідомі кошти. Ще одна справа — компанія в Чехії, через яку реконструювали родинний маєток, яка не була задекларована. У деклараціях братів також фігурує велика нерухомість, автомобілі та інші активи, що викликає увагу журналістів та активістів через питання прозорості доходів.

Одна із спалень будинку. Фото: OLX

Люстра в резиденції. Фото: OLX

