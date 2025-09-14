Будинок у Совіньйоні на продаж з басейном і гаражем — скільки коштує

Три поверхи розкоші — в Одесі продають унікальний особняк
В Одесі виставили на продаж триповерховий особняк у престижному мікрорайоні Совіньйон. Будинок площею 2000 м кв. розташований на ділянці у 25 соток і коштує понад три мільйони доларів. Має вісім спалень, власний басейн, великий гараж і навіть дах з куполом та панорамним видом.
Відео огляду з'явилося у соцмережі TikTok.
Будинок в Совіньйоні — який він
Особняк має три поверхи й просторий підвал. На першому розташована велика кухня-вітальня з каміном, спальня господаря та басейн. На другому поверсі є майстер-спальня з виходом на терасу, музичним салоном і ще двома спальнями.
Третій поверх відведено під три додаткові спальні, кожна з власним санвузлом. Звідси є вихід на мансарду з куполом, а далі — на експлуатований дах із краєвидом на море та ліс.
У підвалі за проєктом мали облаштувати три сауни, спортзал, масажну кімнату й зал для відпочинку.
Крім того, двір прикрашає великий фонтан, а для гостей і власників передбачено просторий гараж. На території є літня кухня, погріб і зона барбекю.
Яка ціна маєтку в Одесі
Будинок обладнаний системами резервного живлення, сучасним опаленням, підключений до центральних комунікацій. Висота стель сягає 4 метрів, а інтер’єр виконаний із використанням паркету, каменю та декоративної штукатурки. Продавець оцінює особняк у 3,2 млн доларів.
