Будинок у Совіньйоні на продаж з басейном і гаражем — скільки коштує

Будинок, який продають у Совіньйоні. Фото: кадр з відео

В Одесі виставили на продаж триповерховий особняк у престижному мікрорайоні Совіньйон. Будинок площею 2000 м кв. розташований на ділянці у 25 соток і коштує понад три мільйони доларів. Має вісім спалень, власний басейн, великий гараж і навіть дах з куполом та панорамним видом.

Відео огляду з'явилося у соцмережі TikTok.

Реклама

Читайте також:

Будинок в Совіньйоні — який він

Особняк має три поверхи й просторий підвал. На першому розташована велика кухня-вітальня з каміном, спальня господаря та басейн. На другому поверсі є майстер-спальня з виходом на терасу, музичним салоном і ще двома спальнями.

Третій поверх відведено під три додаткові спальні, кожна з власним санвузлом. Звідси є вихід на мансарду з куполом, а далі — на експлуатований дах із краєвидом на море та ліс.

У підвалі за проєктом мали облаштувати три сауни, спортзал, масажну кімнату й зал для відпочинку.

Крім того, двір прикрашає великий фонтан, а для гостей і власників передбачено просторий гараж. На території є літня кухня, погріб і зона барбекю.

Яка ціна маєтку в Одесі

Будинок обладнаний системами резервного живлення, сучасним опаленням, підключений до центральних комунікацій. Висота стель сягає 4 метрів, а інтер’єр виконаний із використанням паркету, каменю та декоративної штукатурки. Продавець оцінює особняк у 3,2 млн доларів.

Нагадаємо, Одеський припортовий завод знову намагаються продати, аукціон відбудеться наприкінці листопада. Також Фонд держмайна продає будинок конструкторського бюро заводу КІНАП в Одесі за 29 мільйонів гривень.