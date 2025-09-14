Дом в Совиньоне на продажу с бассейном и гаражом - сколько стоит

Три этажа роскоши — в Одессе продают уникальный особняк
В Одессе выставили на продажу трехэтажный особняк в престижном микрорайоне Совиньон. Дом площадью 2000 м кв. расположен на участке в 25 соток и стоит более трех миллионов долларов. Имеет восемь спален, собственный бассейн, большой гараж и даже крышу с куполом и панорамным видом.
Видео осмотра появилось в соцсети TikTok.
@odessa962
#вилла #особняк #дом #куплю #одесса♬ Amour plastique - Videoclub & Adèle Castillon & Mattyeux
Дом в Совиньоне — какой он
Особняк имеет три этажа и просторный подвал. На первом расположена большая кухня-гостиная с камином, спальня хозяина и бассейн. На втором этаже есть мастер-спальня с выходом на террасу, музыкальным салоном и еще двумя спальнями.
Третий этаж отведен под три дополнительные спальни, каждая с собственным санузлом. Отсюда есть выход на мансарду с куполом, а дальше — на эксплуатируемую крышу с видом на море и лес.
В подвале по проекту должны были обустроить три сауны, спортзал, массажную комнату и зал для отдыха.
Кроме того, двор украшает большой фонтан, а для гостей и владельцев предусмотрен просторный гараж. На территории есть летняя кухня, погреб и зона барбекю.
Какая цена особняка в Одессе
Дом оборудован системами резервного питания, современным отоплением, подключен к центральным коммуникациям. Высота потолков достигает 4 метров, а интерьер выполнен с использованием паркета, камня и декоративной штукатурки. Продавец оценивает особняк в 3,2 млн долларов.
Напомним, Одесский припортовый завод снова пытаются продать, аукцион состоится в конце ноября. Также Фонд госимущества продает здание конструкторского бюро завода КИНАП в Одессе за 29 миллионов гривен.
Читайте Новини.LIVE!