Дом в Савиньоне с бассейном и видом на море продают дешевле

Элитный дом с видом на море в Одессе недорого — цена
В Одессе появилось уникальное предложение для тех, кто мечтает о роскошном доме у моря. Его площадь составляет 600 квадратных метров, а участок — 10 соток. Раньше жилье стоило больше 700 тисяч доларов.
Видео с осмотром дома появилось в соцсетях.
@alex_partaly
ВНИМАНИЕ ‼️ снижение цены на 230.000 $ 😱 НЕ ПРОПУСТИ ! доммечты домсовиньон купитьдомводессе недвижимостьодесса домводессе♬ оригинальный звук - alex_partaly
Что предлагают
В престижном районе Савиньон на продажу выставили трехэтажный дом. Поместье площадью 600 метров квадратных расположено в закрытом коттеджном городке Савиньон. На территории — собственный бассейн, внутренний двор, гараж на четыре машины и несколько террас с панорамными видами.
В доме — просторная гостиная с камином, современная кухня со всей техникой, большой обеденный зал, спортзал, сауна и бильярдная. На втором и третьем этажах размещены несколько спален с собственными гардеробными и ванными комнатами. Из окон открывается прямой вид на море, а с террасы можно выйти во двор. Дизайн выполнен в стильном современном формате: теплые полы, декоративная подсветка, кондиционеры в каждой комнате.
Какая цена
Дом в Савиньоне предлагают за 540 тысяч долларов. Ранее он стоил на 230 тысяч дороже, нынешняя цена выглядит особенно привлекательной. Поэтому такое предложение на рынке - большая редкость.
Напомним, мы сообщали о том, при каких условиях прекращается право собственности на квартиру. Также мы писали о том, какой дом лучше — кирпичный или панельный.
Читайте Новини.LIVE!