Дом в Савиньоне с бассейном и видом на море продают дешевле

Дом, который продают в Одессе. Фото: скриншот из видео

В Одессе появилось уникальное предложение для тех, кто мечтает о роскошном доме у моря. Его площадь составляет 600 квадратных метров, а участок — 10 соток. Раньше жилье стоило больше 700 тисяч доларов.

Видео с осмотром дома появилось в соцсетях.

Что предлагают

В престижном районе Савиньон на продажу выставили трехэтажный дом. Поместье площадью 600 метров квадратных расположено в закрытом коттеджном городке Савиньон. На территории — собственный бассейн, внутренний двор, гараж на четыре машины и несколько террас с панорамными видами.

В доме — просторная гостиная с камином, современная кухня со всей техникой, большой обеденный зал, спортзал, сауна и бильярдная. На втором и третьем этажах размещены несколько спален с собственными гардеробными и ванными комнатами. Из окон открывается прямой вид на море, а с террасы можно выйти во двор. Дизайн выполнен в стильном современном формате: теплые полы, декоративная подсветка, кондиционеры в каждой комнате.

Какая цена

Дом в Савиньоне предлагают за 540 тысяч долларов. Ранее он стоил на 230 тысяч дороже, нынешняя цена выглядит особенно привлекательной. Поэтому такое предложение на рынке - большая редкость.

