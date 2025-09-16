Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Елітний будинок із видом на море в Одесі недорого — ціна

Елітний будинок із видом на море в Одесі недорого — ціна

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 11:49
Будинок у Савіньйоні з басейном і видом на море продають дешевше
Будинок, який продають в Одесі. Фото: скриншот із відео

В Одесі з’явилася унікальна пропозиція для тих, хто мріє про розкішний будинок біля моря. Його площа становить 600 квадратних метрів, а ділянка — 10 соток. Раніше помешкання коштувала понад 700 тисяч доларів.

Відео з оглядом будинку з'явився у соцмережах.

Реклама
Читайте також:
@alex_partaly

ВНИМАНИЕ ‼️ снижение цены на 230.000 $ 😱 НЕ ПРОПУСТИ ! доммечты домсовиньон купитьдомводессе недвижимостьодеса домводессе

♬ оригинальный звук - alex_partaly

Що пропонують

У престижному районі Савіньйон на продаж виставили триповерховий будинок. Маєток площею 600 метрів квадратних розташований у закритому котеджному містечку Савіньйон. На території — власний басейн, внутрішній двір, гараж на чотири машини та кілька терас із панорамними краєвидами.

У будинку — простора вітальня з каміном, сучасна кухня з усією технікою, велика обідня зала, спортзал, сауна та більярдна. На другому та третьому поверхах розміщені кілька спалень із власними гардеробними та ванними кімнатами. З вікон відкривається прямий краєвид на море, а з тераси можна вийти у двір. Дизайн виконаний у стильному сучасному форматі: теплі підлоги, декоративне підсвічування, кондиціонери в кожній кімнаті.

Яка ціна

Будинок у Савіньйоні пропонують за 540 тисяч доларів. Раніше він коштував на 230 тисяч дорожче, нинішня ціна виглядає особливо привабливою. Тож така пропозиція на ринку — велика рідкість.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, за яких умов припиняється право власності на квартиру. Також ми писали про те, який будинок краще — цегляний чи панельний

Одеса нерухомість ціни на квартири Одеська область Новини Одеси продаж
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації