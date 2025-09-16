Будинок у Савіньйоні з басейном і видом на море продають дешевше

Будинок, який продають в Одесі. Фото: скриншот із відео

В Одесі з’явилася унікальна пропозиція для тих, хто мріє про розкішний будинок біля моря. Його площа становить 600 квадратних метрів, а ділянка — 10 соток. Раніше помешкання коштувала понад 700 тисяч доларів.

Відео з оглядом будинку з'явився у соцмережах.

Що пропонують

У престижному районі Савіньйон на продаж виставили триповерховий будинок. Маєток площею 600 метрів квадратних розташований у закритому котеджному містечку Савіньйон. На території — власний басейн, внутрішній двір, гараж на чотири машини та кілька терас із панорамними краєвидами.

У будинку — простора вітальня з каміном, сучасна кухня з усією технікою, велика обідня зала, спортзал, сауна та більярдна. На другому та третьому поверхах розміщені кілька спалень із власними гардеробними та ванними кімнатами. З вікон відкривається прямий краєвид на море, а з тераси можна вийти у двір. Дизайн виконаний у стильному сучасному форматі: теплі підлоги, декоративне підсвічування, кондиціонери в кожній кімнаті.

Яка ціна

Будинок у Савіньйоні пропонують за 540 тисяч доларів. Раніше він коштував на 230 тисяч дорожче, нинішня ціна виглядає особливо привабливою. Тож така пропозиція на ринку — велика рідкість.

