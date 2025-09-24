Видео
Главная Одесса Одесскому трамваю сегодня исполняется 115 лет — его история

Одесскому трамваю сегодня исполняется 115 лет — его история

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 19:13
История трамвая Одессы: 115 лет на рельсах
Одесский трамвай. Фото: old.odessa.ua

Сегодня в Одессе отмечают 115 лет с момента запуска первой электрической трамвайной линии. Изначально маршрут протянулся от парка Шевченко до Греческой площади, и с тех пор городское трамвайное движение стало неотъемлемой частью жизни города. За это время система пережила модернизации, войну, смену колеи и обновление подвижного состава.

Новини.LIVE собрали интересную информацию о трамваях в Одессе.

Читайте также:

Что известно

Первая электрическая линия в городе появилась 24 сентября 1910 года и соединяла парк Шевченко с Греческой площадью через улицы Греческую, Сабанский переулок и Строганов мост. Ее запуск был приурочен к открытию большой выставки, которая проходила в Одессе в том году. К 1914 году движение уже охватывало более тридцати маршрутов, а в городе работало несколько сотен трамвайных вагонов бельгийского и российского производства.

В 1934-1971 годах Одесса перешла с узкой колеи (1000 мм) на "стандартную" широкую 1520 мм. В процессе переоборудования закрывались определенные маршруты, особенно в центре города. Сегодня в транспортном парке более 180 пассажирских трамваев, из которых около 160 исправны. Есть как современные низкопольные вагоны, так и модернизированные "Татры". Несмотря на то, что война повлияла на количество вагонов в работе, в рабочие дни на рейсы выходит до 80 трамваев.

Ювілей одеського трамвая
Трамвай в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы писали, что у Одессы появился новый город-побратим. Также мы сообщали, что Садовый показал отреставрированную Виллу Стецкевича во Львове.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
