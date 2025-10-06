Видео
Главная Одесса Решить проблему с ливневками — одесситы обратились к президенту

Решить проблему с ливневками — одесситы обратились к президенту

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 16:55
Петиция о капремонте ливневой сети Одессы
Потоп во время дождя в Одессе. Фото: Новини.LIVE

После сокрушительного ливня, который унес жизни людей, одесситы обратились к президенту, чтобы тот повлиял на капремонт ливневой канализации. Жители говорят, что система давно не выдерживает нагрузок и ежегодно вызывает подтопление улиц, подъездов и подвалов.

Петиция появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также:

Требования петиции

Под петицией, в которой призывают президента вмешаться и взять под собственный контроль ситуацию с ливневыми канализациями уже подписались 502 человека. Однако для передачи на рассмотрение главы государства нужно не менее 25 тысяч голосов. Чтобы собрать необходимое количество голосов осталось 89 дней.

В тексте отмечается, что проблему ливневой канализации в Одессе годами "лечили" точечными мерами, но это не дает эффекта. Из-за изношенной сети после каждого более сильного ливня подтапливает улицы, дворы, подвалы домов, повреждается транспорт и инфраструктура. Последний сильный дождь 30 сентября вызвал масштабные подтопления - по официальным данным погибли 10 человек, среди них ребенок, еще трое получили травмы.

В документе предлагают выполнить три шага:

  • инициировать разработку и финансирование государственной или региональной программы капремонта дренажной сети Одессы;
  • обеспечить постоянный технический контроль и очистку сети;
  • привлечь дополнительные ресурсы, включая государственные, областные и международные гранты.

"Своевременное решение этого вопроса позволит существенно снизить риски подтоплений, сохранить здоровье и имущество граждан, а также улучшить экологическую и санитарную ситуацию в Одессе", — говорится в петиции.

Напомним, мы писали, что петиция о создании военной администрации в Одессе набрала необходимое количество подписей. Также мы писали, что в Одессе могут создать метро — горожане создали петицию.

Одесса непогода Одесская область петиция Новости Одессы президент
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
