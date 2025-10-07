Відео
Головна Одеса В Одесі знову дощ — яка ситуація на дорогах зараз

В Одесі знову дощ — яка ситуація на дорогах зараз

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 09:15
Після зливи в Одесі підтоплено кілька вулиць
Підтоплена вулиця в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі від ночі дощить. Підтоплено кілька ділянок доріг, однак рух транспорту не зупинено. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб відкачати воду та забезпечити безпечний проїзд. Синоптики попереджають — дощі триватимуть увесь день.

Про це повідомили на каналі Одеської міської ради.

Читайте також:

Ситуація на дорогах

Станом на ранок в Одесі зафіксовано часткові підтоплення. На вулиці Щеголєва затоплена одна смуга, але проїзд вільний. На вулиці Одарія підтоплено півтори смуги, рух транспорту можливий. На Ярмарковому провулку рівень води сягає близько 10 сантиметрів, однак автомобілі можуть проїжджати. Комунальні служби міста продовжують працювати у посиленому режимі, очищують ливнівки та відкачують воду.

Прогноз синоптиків

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вдень 7 жовтня в Одесі очікується значний дощ. Також прогнозують північно-східний вітер зі швидкістю 9–14 метрів за секунду.

Поради мешканцям

Одеситів та гостей міста закликають бути уважними й без потреби не виходити з дому. Мешканців просять не залишати автомобілі під деревами, рекламними щитами та поблизу старих будівель, уникати прогулянок біля моря, не ходити поблизу ліній електропередач і не заходити у підтоплені підвали чи низини.

Також людей закликають стежити за прогнозом погоди, тримати зарядженими телефони, мати запас води й медикаментів, а у разі небезпеки одразу телефонувати на 101 або 102.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі на сьогодні оголосили штормове попередження. Також ми писали про те, в якому стані колектор на вулиці Балківська в Одесі.

Одеса негода дороги Одеська область Новини Одеси дощ
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
