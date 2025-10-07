Видео
Видео

Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
На море лучше не идти — в Одессе желтый уровень опасности

На море лучше не идти — в Одессе желтый уровень опасности

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 05:46
Погода в Одессе и области 7 октября 2024: дождь, ветер и рекомендации для жителей
Люди с зонтиками гуляют в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 7 октября в Одессе и области прогнозируют дождь. Жителям рекомендуют ограничить передвижение без необходимости. Коммунальные службы усиливают работу, учебные заведения могут перейти на дистанционное обучение. Работодателей просят быть готовыми к дистанционной работе работников.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно. Синоптики умеренный дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Ночью температура воздуха упадет до +11...+13 °C, днем поднимется до +15...+17 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также прогнозируют облачную погоду. В области ожидается значительный дождь. Воздух днем прогреется до +12...+17 °C, ночью упадет до +8...+13 °C. На автодорогах видимость 1-2 километра из-за дождя.

Прогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Температура морской воды на побережье Одессы

Море сегодня будет холодным. Оно будет держаться на уровне +14...+15 °C. Синоптики прогнозируют значительное волнение. Поэтому на побережье лучше не ходить.

Напомним, мы писали, что харьковчан предупредили о стихийном явлении. Также мы сообщали, что синоптик Наталья Диденко рассказала где сегодня будет бушевать непогода.

