Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Головна Одеса На море краще не йти — в Одесі жовтий рівень небезпеки

На море краще не йти — в Одесі жовтий рівень небезпеки

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 05:46
Погода в Одесі та області 7 жовтня 2024: дощ, вітер і рекомендації для мешканців
Люди з парасольками гуляють в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 жовтня в Одесі та області прогнозують дощ. Мешканцям рекомендують обмежити пересування без нагальної потреби. Комунальні служби посилюють роботу, заклади освіти можуть перейти на дистанційне навчання. Роботодавців просять бути готовими до дистанційної роботи працівників. 

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарно. Синоптики помірний дощ. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Вночі температура повітря впаде до  +11…+13 °C, вдень підніметься до +15…+17 °C.

Реклама

Погода в Одеській області

В Одеській області також прогнозують хмарну погоду. В області очікується значний дощ. Повітря вдень прогріється до +12…+17 °C, вночі впаде до +8…+13 °C. На автодорогах видимість 1-2 кілометри через дощ.

Прогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Температура морської води на узбережжі Одеси

Море сьогодні буде холодним. Воно триматиметься на рівні +14…+15 °C. Синоптики прогнозують значне хвилювання. Тому на узбережжя краще не ходити.

Реклама

Нагадаємо, ми писали, що харків'ян попередили про стихійне явище. Також ми повідомляли, що синоптикиня Наталка Діденко розповіла де сьогодні вируватиме негода.

погода Одеса негода Одеська область Новини Одеси Шторм-Одеса
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації