Погода в Одесі та області 7 жовтня 2024: дощ, вітер і рекомендації для мешканців

Люди з парасольками гуляють в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 жовтня в Одесі та області прогнозують дощ. Мешканцям рекомендують обмежити пересування без нагальної потреби. Комунальні служби посилюють роботу, заклади освіти можуть перейти на дистанційне навчання. Роботодавців просять бути готовими до дистанційної роботи працівників.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарно. Синоптики помірний дощ. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Вночі температура повітря впаде до +11…+13 °C, вдень підніметься до +15…+17 °C.

Погода в Одеській області

В Одеській області також прогнозують хмарну погоду. В області очікується значний дощ. Повітря вдень прогріється до +12…+17 °C, вночі впаде до +8…+13 °C. На автодорогах видимість 1-2 кілометри через дощ.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Температура морської води на узбережжі Одеси

Море сьогодні буде холодним. Воно триматиметься на рівні +14…+15 °C. Синоптики прогнозують значне хвилювання. Тому на узбережжя краще не ходити.

Нагадаємо, ми писали, що харків'ян попередили про стихійне явище. Також ми повідомляли, що синоптикиня Наталка Діденко розповіла де сьогодні вируватиме негода.