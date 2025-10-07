Изменения в движении трамваев в Одессе из-за непогоды

Из-за сложных погодных условий в Одессе частично ограничено движение электротранспорта. Некоторые трамвайные маршруты временно не курсируют, а пассажирам рекомендуют пользоваться маршрутками.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Реклама

Читайте также:

Остановка транспорта

Сегодня утром из-за последствий непогоды временно прекращено движение трамваев №18 и №20. Вместо этого в этих направлениях работают маршрутные такси, чтобы обеспечить сообщение районов города.

Трамвай №7 сейчас курсирует по сокращенному маршруту — от Херсонского сквера до 11-й станции Люстдорфской дороги. Остальные трамвайные и троллейбусные маршруты курсируют без изменений, согласно расписанию.

Коммунальные службы работают над восстановлением полного движения электротранспорта после стабилизации погодных условий. Одесситов просят по возможности планировать поездки заранее и пользоваться альтернативными видами транспорта, пока продолжаются работы.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе подтопило несколько улиц. Также мы писали, что в Одессе сегодня ожидается дождь, в регионе объявлено штормовое предупреждение.