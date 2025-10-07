Зміни у русі трамваїв в Одесі через негоду

В Одесі частково не ходить електротранспорт — які маршрути
Через складні погодні умови в Одесі частково обмежено рух електротранспорту. Деякі трамвайні маршрути тимчасово не курсують, а пасажирам рекомендують користуватися маршрутками.
Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.
Зупинка транспорту
Сьогодні вранці через наслідки негоди тимчасово припинено рух трамваїв №18 і №20. Натомість у цих напрямках працюють маршрутні таксі, щоб забезпечити сполучення районів міста.
Трамвай №7 наразі курсує за скороченим маршрутом — від Херсонського скверу до 11-ї станції Люстдорфської дороги. Решта трамвайних і тролейбусних маршрутів курсують без змін, згідно з розкладом.
Комунальні служби працюють над відновленням повного руху електротранспорту після стабілізації погодних умов. Одеситів просять за можливості планувати поїздки заздалегідь і користуватися альтернативними видами транспорту, доки тривають роботи.
