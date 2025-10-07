Зміни у русі трамваїв в Одесі через негоду

Через складні погодні умови в Одесі частково обмежено рух електротранспорту. Деякі трамвайні маршрути тимчасово не курсують, а пасажирам рекомендують користуватися маршрутками.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

Реклама

Читайте також:

Зупинка транспорту

Сьогодні вранці через наслідки негоди тимчасово припинено рух трамваїв №18 і №20. Натомість у цих напрямках працюють маршрутні таксі, щоб забезпечити сполучення районів міста.

Трамвай №7 наразі курсує за скороченим маршрутом — від Херсонського скверу до 11-ї станції Люстдорфської дороги. Решта трамвайних і тролейбусних маршрутів курсують без змін, згідно з розкладом.

Комунальні служби працюють над відновленням повного руху електротранспорту після стабілізації погодних умов. Одеситів просять за можливості планувати поїздки заздалегідь і користуватися альтернативними видами транспорту, доки тривають роботи.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі підтопило декілька вулиць. Також ми писали, що в Одесі сьогодні очікують дощ, в регіоні оголошено штормове попередження.