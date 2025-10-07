Одесу затопило — причина і чому місто не впоралося з затопленням

Люди йдуть затопленими вулицями в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Негода, що вирувала минулого тижня в Одесі, стала однією з найпотужніших за останні десятиліття. Потоки дощу буквально змивали вулиці, а пориви вітру ламали дерева. Місто опинилося у водяному полоні: транспорт зупинився, десятки вулиць перетворилися на ріки, а в деяких районах зникло світло та зв’язок. Найстрашніше — стихія забрала життя 9 осіб. Люди досі оговтуються від побаченого.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на вулиці міста, щоб запитати в одеситів, чи можна було того дня обійтися без втрат і що необхідно зробити, аби подібна трагедія більше не повторилася.

Негода в Одесі

Для багатьох одеситів це стало болючим нагадуванням про проблеми, які існують роками — застарілу зливову систему і відсутність належної підготовки до стихії. Люди по-різному оцінюють ситуацію, але більшість сходяться на думці: уникнути трагедії було можливо, але ніхто не міг передбачити, що буде так.

"На мою думку, щоб прямо уникнути, то ні. Потрібно було більш підготуватись до такої негоди. Тому що місто таке, поруч з морем, і можуть бути різні стихії", — каже Альона.

Одеситка Альона про стихію, що була в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Територіально Одеса розташовується поруч із морем, а тому ймовірність штормів і сильних злив тут не є несподіванкою. Проте, навіть враховуючи природні фактори, мешканці вважають, що трагедії можна було запобігти завдяки своєчасним діям. Треба зробити лише кілька кроків — очистити зливові канали, посилити готовність служб і своєчасно попередити громадян про можливу небезпеку.

"Я вважаю, що, мабуть, так. Більше уваги приділяти облагородженню міста. Щоб не було такої трагедії", — зазначає Юлія.

Місцева жителька Юлія про необхідні кроки. Фото: Новини.LIVE

Злива в Одесі

Для старшого покоління подібна стихія стала справжнім шоком. Дехто вважає, що це природне лихо, яке неможливо було передбачити. Але навіть такі люди погоджуються, що наслідки могли б бути значно меншими. Це не перша злива, але саме вона показала масштаб вразливості міста.

"Не впевнений. Це форс-мажор. Такого зливу я не пам’ятаю з дитинства. Попрацювати над ливнівками, щоб більше не повторювалось", — каже Василь Іванович.

Одесит Василь Іванович про дощ в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Люди відчувають, що їхня Одеса, попри всю свою унікальність, потребує більш уважного ставлення. Катастрофа стала уроком, який показав: без модернізації водовідвідних систем, оновлення інфраструктури та чіткої координації комунальних служб подібне може повторитися знову. І тоді питання, чи можна було уникнути трагедії, знову залишиться без відповіді.

"Чесно кажучи, я так думаю, що якби були проведені якісь роботи з очищення каналізаційних систем, скоріше всього, до таких великих трагедій можна було б обійтись. Але в нас завжди Одесу топить. І Балківську, і Пересип. Але такого ще не було. Тобто, ні на моїй пам’яті, ні на пам’яті моїх батьків такого не відбувалося", — зазначає Євгенія.

Місцева жителька Євгенія про затоплені вулиці. Фото: Новини.LIVE

Трагедія, яку принесла негода, стала болючим уроком для всього міста. Вона оголила давні проблеми, про які роками воліли мовчати — зношену інфраструктуру та слабку підготовку до надзвичайних ситуацій. Одесити не шукають винних, вони вимагають відповідальності від тих, хто мав би дбати про безпеку людей. Одеса має навчитися жити поруч із морем — не лише красиво, а й безпечно.

